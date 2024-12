Quem são os condenados do 8/1 que fugiram da Argentina para Peru e Colômbia

Investigados e condenados pelos ataques no 8 de Janeiro fugiram da Argentina, onde já se encontravam foragidos, em direção ao Peru e à Colômbia, conforme revelou reportagem do UOL.

Veja quem são eles

Romário Garcia Rodrigues

Cearense e tem 34 anos. Ele quebrou a tornozeleira no Brasil e fugiu para a Argentina.

Se apresenta como o "primeiro gay nordestino a tomar um café da manhã" com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é réu em ação penal por associação criminosa e incitação ao crime no 8/1.

Pede dinheiro nas redes sociais para manter a fuga. A defesa de Rodrigues disse não ter mantido contato com ele e que só poderia comentar andamentos dos processos no STF.

Saiu da Argentina em meados de novembro com um grupo de militantes. Passou por Chile, Peru, e está na Colômbia pelo menos desde terça-feira (3), segundo apurou o UOL.

Raquel de Souza Lopes

07.mai.2024 - Raquel de Souza Lopes, pessoa investigada por ataques golpistas após as eleições de 2022. Imagem: Reprodução/Redes sociais/08.jan.2023

Tem 51 anos e é de Joinville (SC). Foi condenada a 17 anos de prisão por cinco crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano qualificado e dano a patrimônio público. A PGR (Procuradoria-Geral da República) diz que ela destruiu bens. Raquel nega.

Saiu de Santa Catarina em abril e entrou na Argentina por fronteira seca no norte do estado. Ela saiu com um grupo de Buenos Aires no dia 17 de novembro rumo ao Chile, cruzando a fronteira no dia seguinte. A Interpol do Peru registrou a entrada de Raquel pela fronteira de Santa Rosa em 19 de novembro.

A defesa diz ter perdido contato com ela "há algumas semanas". E afirmou não saber se ela deixou a Argentina.

Antônio Alves Pinheiro Júnior

05.dez.2024 - Antônio Pinheiro Júnior, fugitivo dos ataques de 8 de janeiro, fugiu para o Peru Imagem: Reprodução/STF e Reprodução/Skype/Junioreletr

Tem 38 anos e é morador de São Paulo. Ele estava no Brasil com tornozeleira, mas quebrou o aparelho e fugiu para a Argentina. É réu em ação penal pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime no 8/1.

Saiu da Argentina pela Bolívia. De lá, seguiu até o Peru, onde entrou em Desaguadero em 24 de novembro. Em 30 de outubro, ocasião que haveria interrogatório em seu processo no Brasil o advogado dele criticou o andamento do processo, citando julgamentos do período nazista.

Edilaine da Silva Santos

05.dez.2024 - Edilaine Santos, foragida na Argentina, fugiu para o Peru Imagem: Reprodução/STF

Tem 38 anos e estava em um ônibus que saiu de Birigui (SP) em direção a Brasília às vésperas do 8 de Janeiro. Ela é ré em ação criminal no STF, quebrou sua tornozeleira e fugiu para a Argentina.

Edilaine saiu da Argentina em 18 de novembro pela fronteira com o Chile. Ingressou no Peru em 19 de novembro por meio da fronteira em Santa Rosa. A defesa diz ter perdido contato com ela dias depois que Edilaine solicitou que fizesse um acordo de não persecução penal com o Ministério Público.

Rosana Maciel Gomes

07.mai.2024 - Rosana Maciel Gomes, pessoa investigada por ataques golpistas após as eleições de 2022 Imagem: Arquivo pessoal

Natural de Goiânia, tem 51 anos. Foi condenada a 14 anos de prisão por cinco crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. O STF pediu sua extradição ao governo argentino. Ela negou ter praticado uma tentativa de golpe e disse que não depredou nenhum bem.

Essa é a terceira fuga de Rosana. Em janeiro, ela quebrou a tornozeleira e fugiu para o Uruguai. Em abril, já estava na Argentina, onde vivia na região de Buenos Aires. Em novembro, deixou a Argentina com um grupo rumo aos EUA. Atualmente estaria no Peru, segundo fontes relataram ao UOL.