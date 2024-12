Fim de semana em SP terá cara de verão; veja a previsão do tempo no estado

São Paulo terá fim de semana com cara de verão, combinando calor, sol, tempo abafado e chuva. Uma frente fria chegará ao estado no domingo (8).

Qual a previsão do tempo em SP no fim de semana?

Sol e calor com pancadas de chuva nesta sexta-feira e no sábado. A temperatura supera os 30°C em boa parte do estado: na Grande São Paulo, em regiões do interior e do litoral.

Chuvas à tarde e à noite. Pode chover moderado a forte nas regiões oeste, centro, sul e leste. O litoral e a área norte de São Paulo não devem registrar pancadas intensas, segundo a Climatempo. A chuva chega devido à combinação de tempo abafado com a entrada da brisa marítima, o que aumenta a instabilidade.

Chegada de frente fria no domingo adianta chuva. Nuvens se formam desde a manhã, trazendo pancadas ainda início da tarde na Grande São Paulo e em grande parcela do estado.

Confira a temperatura em algumas cidades do estado

São Paulo

Sábado: mínima 22°C, máxima 33°C.

Sol com algumas nuvens. Noite com nuvens e risco de chuviscar.

Domingo: mínima 21°C, máxima 30°C.

Sol com muitas nuvens. Chuva à tarde e à noite.

Dracena

Sábado: mínima 23°C, máxima 32°C.

Sol com muitas nuvens. Chuva forte à tarde e à noite.

Domingo: mínima 23°C, máxima 31°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

Guarujá

Sábado: mínima 24°C, máxima 33°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

Domingo: mínima 23°C, máxima 28°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

São Carlos

Sábado: mínima 21°C, máxima 30°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

Domingo: mínima 22°C, máxima 30°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

Fonte: Climatempo.