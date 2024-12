Presidente do Uruguai reitera interesse do Mercosul em firmar acordo comercial com a UE

Brasília 06/12/2024 10h06 O presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, reiterou na manhã desta sexta-feira, 6, o interesse do Mercosul em firmar o acordo comercial com a União Europeia. "Um acordo político não é uma solução, não existem soluções mágicas. É uma oportunidade e cabe a cada um de nós determinar a velocidade que podemos dar a esse acordo", disse. As declarações foram feitas em pronunciamento à imprensa ao lado de outros chefes de Estado do Mercosul. Havia expectativa para o anúncio nesta semana, elevada pela presença da presidente da Comissão Europeia em Montevidéu, Ursula Von der Leyen. Ele destacou que as imagens que faz nesta sexta do acordo entre Mercosul e União Europeia permite acreditar que humanidade tende à melhoria. "É também muito visível que talvez se colocarmos algumas questões em cima da mesa, certamente haverá nuances e muitas vezes diferenças. Todos sabemos como é fácil destruir e como é difícil construir. A nossa responsabilidade como presidentes dos nossos países é justamente deixar de lado o que não nos une, deixar de lado as divergências e permanecer firmes naquilo que nos une", disse Lacalle Pou. As tratativas para o fechamento do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que reunirá 700 milhões de consumidores, se estenderam ao longo de 25 anos. As discussões para o tratado tiveram grande avanço em 2019, quando houve um "acordo político", que acabou emperrado pela resistência de diversos países europeus, notadamente a França, que enfatizou as críticas a questões ambientais.