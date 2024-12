Ganhador da Mega-Sena tinha R$ 25 na conta e gastou R$ 22,50 em bolão

O ganhador da Mega-Sena que foi acordado nesta semana com a notícia de que estava milionário tinha apenas R$ 25 na conta bancária quando decidiu apostar no bolão, cujo valor era R$ 22,50, disse o dono da lotérica de Araras (SP).

O que aconteceu

Homem comprou bolão para ajudar atendente, diz dono da lotérica. Vinicius Lapa contou ao UOL que uma cota do bolão foi oferecida ao cliente por uma funcionária pelo WhatsApp. "Ela ofereceu o jogo, e ele pensou 'vou ajudar essa menina', tinha R$ 25 e ficou com R$ 2,50", afirmou, referindo-se ao que sobrou após a aposta. "Ele foi abordado, não procurou."

Prêmio foi sorteado na noite de terça-feira (3). No dia seguinte, a atendente da lotérica Bruna Sampaio ligou para o homem, avisando que ele era um dos sortudos. Ao todo, três pessoas dividiram o prêmio de R$ 74,7 milhões —R$ 24,9 milhões para cada.

O cliente estava fora de Araras e só chegou ontem (quinta-feira). Fui levar o bilhete para ele na Caixa, combinamos de nos encontrar para não ter exposição, fora do horário, e tive a oportunidade de conversar com ele. Vinicius Lapa, dono da lotérica, ao UOL

Outro vencedor também é conhecido, segundo Lapa. Quando levou o bilhete sorteado para o vencedor, o proprietário da lotérica encontrou outro ganhador do bolão, que também é cliente assíduo.

Lapa destaca que a maioria dos clientes da lotérica joga pelo WhatsApp. As pessoas escolhem os bolões e as atendentes escrevem o nome e o CPF do jogador no bilhete correspondente à cota. "Elas mandam foto e vídeo para o cliente. Com isso, ele se torna intransferível", afirmou. A cota fica no cofre da lotérica e, se sorteada, é retirada pelo cliente.

A estratégia foi adotada como facilidade para clientes. "Caiu muito o fluxo de pessoas nas lojas, principalmente depois da pandemia, e muita gente migrou para o digital. Os que gostam de atendimento mais personalizado fazem contato direto com as vendedoras e estão comprando pelo WhatsApp", explica.

Dono de lotérica está há 11 anos no ramo. No começo da carreira, em 2013, premiou um bilhete da Loteria Federal em torno de R$ 600 mil. Mas diz que valores menores, de R$ 5 mil a R$ 15 mil, fazem parte do cotidiano.

'Esquece o trabalho, você está milionário'

Bruna contou que teve dificuldades para vender as cotas do bolão premiado. Ela chegou a oferecer um cartão na rua para conseguir, mas ninguém queria. "Na segunda-feira, abrimos um bolão com dez jogos de seis dezenas. Cada cota saia R$ 22,50. Eles ficaram no vidro do meu caixa e ninguém comprava. Saí para oferecer na rua e não tive sucesso também. Até para uma prima ofereci e ela não quis", contou ao UOL.

No fim do dia, ela resolveu tentar com mais dois clientes por WhatsApp. Um deles nem respondeu, apenas mandou o comprovante do Pix. "Mandei um áudio para ele dizendo que era o último jogo. Ele pagou na hora. Nesse caso, coloco o nome e o CPF do cliente no jogo e fica registrado, mesmo que o papel se perca. Só ele poderia retirar o prêmio", explicou.

Após o expediente, a gerente ligou dizendo que o prêmio tinha saído para algum dos bolões que Bruna tinha vendido. "Tinha certeza no meu coração que era esse último bolão. Quando liguei meu computador no dia seguinte, confirmei", disse. Ela avisou o cliente na hora.

Ele estava dormindo, falei para ele que tinha vencido e que levou R$ 25 milhões. Ele respondeu que precisava trabalhar. Disse: 'Amigo, esquece o trabalho, você está milionário'. Bruna Sampaio, atendente de lotérica

Ela conta que o cliente ficou sem acreditar no que estava acontecendo. "Disse que ele foi dormir pobre e acordou rico", contou Bruna, rindo.

Apesar do prêmio milionário, a atendente diz não se arrepender de ela mesma não ter comprado o bolão. "Fiquei muito feliz por ser um cliente meu. A gente sempre fica na expectativa quando vende os bolões. Quero que Deus o abençoe e que ele faça bom uso", falou.