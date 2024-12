Ações da Meta tocam pico após tribunal dos EUA manter lei que obriga venda do TikTok

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações da Meta, proprietária do Facebook, atingiram uma máxima recorde nesta sexta-feira, depois que um tribunal de apelações dos Estados Unidos manteve uma lei que exige que a chinesa ByteDance venda as operações do TikTok no país até o início do próximo ano ou enfrente uma proibição.

A decisão é um problema para a ByteDance, cujo popular aplicativo é usado por 170 milhões de norte-americanos.

A decisão confirma uma lei, aprovada pelo Congresso com apoio bipartidário e assinada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, que dá ao governo dos EUA amplos poderes para proibir aplicativos de propriedade estrangeira que possam levantar preocupações sobre a coleta de dados de norte-americanos.

O TikTok e a ByteDance afirmam que a lei é inconstitucional e viola os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos dos EUA.

As ações da Meta tocaram o pico histórico de 629,78 dólares, e eram mais recentemente negociadas em alta de 2,7%, a 625,37 dólares. As redes sociais da Meta, incluindo Facebook e Instagram, competem com o TikTok por usuários e publicidade.

As ações da Alphabet, dona do YouTube e do Google, que também disputa o mercado de anúncios online, subiam 1,1%, a 174,68 dólares.

É provável que a ByteDance e o TikTok recorram da decisão para um painel completo do tribunal de apelações ou para a Suprema Corte norte-americana.