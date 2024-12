VW Nivus 2025: como anda, quanto custa e o que mudou no SUV cupê compacto

Depois de renovar o campeão de vendas T-Cross, chegou a vez de a Volkswagen atualizar o Nivus, o SUV cupê compacto da marca alemã.

Na linha 2025, que foi apresentada em outubro e acaba de chegar às concessionárias da Volks, o Nivus traz a primeira reestilização desde o seu lançamento, em junho de 2020.

Os preços sugeridos no início de dezembro de 2024 são de 139.990 para a versão Comfortline e de R$ 157.490 para a Highline, sem incluir opcionais nem pintura especial.

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O modelo recebeu atualizações visuais nos faróis full-LED, cujo alcance foi ampliado para 130 metros; na grade frontal, que agora tem uma barra iluminada na versão topo de linha Highline; nos para-choques dianteiros e traseiros; e nas lanternas traseiras, que também passaram a ser unidas por uma faixa iluminada por LEDs.

Além disso, o logotipo dianteiro da VW foi reposicionado e recebeu novo sistema de fixação para dificultar furtos - a peça virou alvo dos ladrões por trazer, na configuração de topo, o radar do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Imagem: Divulgação

Assim como o T-Cross, o Nivus também foi renovado por dentro, ao receber novos revestimentos no painel, nas portas e nos bancos, além de interface gráfica redesenhada da central multimídia VW Play.

O Nivus também incorporou conexão com a internet dedicada, de série na configuração Highline.

Outra novidade do utilitário esportivo é a ampliação do pacote de assistências à condução ADAs, que recebeu alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente semiautônomo de estacionamento e assistente ativo de manutenção de faixa. Esse pacote é opcional mesmo na versão mais cara.

Melhoria no consumo

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A motorização continua a mesma, mantendo, em todas as versões, o motor 1.0 200 TSI de três cilindros turbo flex, capaz de render até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, acompanhado da transmissão automática de seis marchas.

De acordo com a Volks, apesar de manter os números de potência e torque, o propulsor ganhou ajustes para se adequar aos novos limites de emissões e poluentes, que passam a valer em 2025.

Tais ajustes, combinados com melhorias na parte aerodinâmica, resultaram em uma discreta melhoria no consumo, de até cerca de 700 m por quilômetro rodado no ciclo rodoviário.

De acordo com o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as novas médias do Nivus são de 8,6 km/l na cidade e de 10,3 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, sobem para, respectivamente, 12,4 km/l e 14,8 km/l.

Vale destacar que a versão de entrada Sense por ora mantém o design antigo, enquanto a inédita opção esportiva GTS do Nivus chega no primeiro semestre de 2025, equipada com o motor 1.4 turbo flex de 150 cv e 25,5 kgfm de torque.

