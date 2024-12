UE determina que TikTok congele dados sobre eleições na Romênia

Por Martin Coulter

LONDRES/BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia ordenou que a empresa de mídia social TikTok congele os dados vinculados às eleições romenas, informou em um comunicado nesta quinta-feira.

As autoridades da UE emitiram uma "ordem de retenção", de acordo com a ampla Lei de Serviços Digitais do bloco, que regulamenta como as maiores empresas de mídia social do mundo operam na Europa.

A medida foi tomada no mesmo dia em que os Estados Unidos expressaram preocupações com possível interferência estrangeira nas eleições da Romênia, depois que o ultranacionalista pró-Rússia Calin Georgescu obteve a vitória no primeiro turno da disputa presidencial em 24 de novembro.

Os partidos de extrema-direita também tiveram um bom desempenho nas eleições parlamentares da Romênia no último domingo, embora os social-democratas de esquerda, que estão no poder, tenham aparecido como o maior partido e esperam formar um governo de coalizão pró-UE.

Documentos revelados por autoridades de segurança romenas na quarta-feira mostraram que Georgescu foi promovido maciçamente na plataforma de mídia social TikTok por meio de contas coordenadas, algoritmos de recomendação e promoção paga. O próprio Georgescu declarou que não gastou nenhum dinheiro na campanha.

Os documentos sugerem que a Romênia foi alvo de "ataques russos híbridos agressivos". A Rússia nega qualquer interferência nas campanhas eleitorais da Romênia.

Se Georgescu conquistar a vitória no segundo turno deste domingo, ele provavelmente tentará isolar a Romênia no exterior e reverter sua abordagem pró-UE, disseram analistas e diplomatas.

Um porta-voz da Tiktok disse: "Já estamos cooperando com a Comissão (Europeia) e continuaremos cooperando. Estamos ansiosos para estabelecer os fatos à luz de algumas das especulações e relatórios imprecisos que vimos".

(Reportagem de Martin Coulter e Charlotte Van Campenhout)