Líderes empresariais temem recessão e escassez de mão de obra, diz Fórum Econômico Mundial

LONDRES (Reuters) - Líderes empresariais de todo o mundo estão preocupados com o risco de recessão, escassez de mão de obra e aumento da inflação, apesar de alguns sinais de melhora nas condições econômicas, segundo uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial divulgada nesta quinta-feira.

Eventos climáticos extremos são uma preocupação crescente, após um ano de temperaturas recordes, inundações severas e incêndios florestais, inclusive nas principais economias, como Brasil, Alemanha, Indonésia e Estados Unidos, de acordo com a pesquisa com mais de 11.000 líderes empresariais dos países do G20.

A Pesquisa de Opinião Executiva do Fórum mostra "um nível significativo de ansiedade entre os líderes empresariais dos países do G20", disse Carolina Klint, diretora comercial para a Europa da Marsh McLennan.

A desaceleração econômica é considerada o principal risco para os líderes empresariais nos próximos dois anos, seguida pela escassez de mão de obra e talentos e, depois, pela inflação. A pobreza e a desigualdade ficaram em quarto lugar, e os eventos climáticos extremos ficaram em quinto, segundo a pesquisa.

Nas pesquisas individuais por país, as preocupações com os riscos adversos da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, tiveram grande destaque, aparecendo como o principal risco para fazer negócios na Indonésia, em terceiro lugar nos Estados Unidos e em quarto lugar no Reino Unido, segundo a pesquisa.

(Por Carolyn Cohn)