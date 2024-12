Dólar cai para perto dos R$6,00 após Câmara aprovar urgência para pacote fiscal

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar emplacou nesta quinta-feira a terceira sessão consecutiva de baixa ante o real, ainda que contida, com a moeda encerrando o dia perto dos 6,00 reais após aprovação pela Câmara, na véspera, do regime de urgência para duas propostas que integram o pacote fiscal do governo.

O recuo generalizado da divisa dos EUA no exterior era outro fator que pesava sobre as cotações no Brasil.

O dólar à vista fechou o dia em baixa de 0,63%, cotado a 6,0089 reais, após ter atingido na segunda-feira o maior valor nominal de encerramento da história, de 6,0652 reais. No ano a divisa dos EUA acumula elevação de 23,85%.

Às 17h04, o dólar para janeiro -- o mais líquido no Brasil -- cedia 0,63%, aos 6,0240 reais.

A moeda norte-americana oscilou em queda ante o real durante todo o dia, com investidores reagindo positivamente à notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para duas propostas que integram o pacote de contenção de gastos do governo, o que elimina a exigência de determinados prazos e acelera a tramitação.

No exterior, o viés para a divisa dos EUA também era negativo, após a divulgação de novos dados sobre o mercado de trabalho. O Departamento de Comércio informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 9.000 nos EUA, para 224.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 30 de novembro. Economistas consultados pela Reuters previam 215.000 pedidos para a última semana.

Neste cenário, após atingir a cotação máxima de 6,0384 reais (-0,14%) às 9h03, o dólar à vista marcou a mínima de 5,9602 reais (-1,43%) às 12h03.

“O mercado brasileiro segue em compasso de espera, com a política fiscal se mantendo como o principal foco de preocupação. Hoje o dólar voltou a operar abaixo dos 6,00 reais, com um otimismo limitado após a aprovação de requerimentos de urgência na Câmara”, disse Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T Câmbio, em comentário enviado a clientes.

“Apesar do avanço nos projetos, o calendário apertado e a complexidade política ainda levantam dúvidas sobre o cumprimento das metas fiscais do governo até o fim do ano”, acrescentou.

As dúvidas persistentes em torno da questão fiscal acabaram por reconduzir o dólar para acima dos 6,00 reais -- visto atualmente como um nível de referência técnica para as negociações.

No exterior, o dólar seguia em queda ante quase todas as demais divisas negociadas globalmente -- o won da Coreia do Sul era a exceção. Às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,56%, a 105,740.

No fim da manhã o Banco Central vendeu todos os 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.