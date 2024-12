Carro elétrico e híbrido plug-in reduzem problemas, mas são menos confiáveis, diz pesquisa

(Reuters) - Veículos elétricos e híbridos plug-in estão reduzindo seus problemas, mas seguem menos confiáveis que as versões movidas a gasolina, mostrou nesta quinta-feira pesquisa feita por uma influente organização sem fins lucrativos dos EUA.

Os veículos elétricos agora têm 42% mais problemas do que seus equivalentes movidos a gasolina, abaixo dos 79% do ano passado, de acordo com a pesquisa anual de confiabilidade automotiva da Consumer Reports (CR).

Híbridos plug-in têm 70% mais problemas do que modelos de combustão interna, melhorando em relação aos 146% a mais de problemas que teve no ano passado. No geral, veículos com motor de combustão interna (ICE) e híbridos continuam sendo os tipos mais confiáveis.

Em uma escala de confiabilidade da marca, que considera a taxa ponderada de problemas gerais, a Tesla ficou em 17º lugar, enquanto a Rivian ficou em último lugar, na 22ª posição.

Proprietários de Tesla relataram alguns problemas de qualidade de construção, incluindo ferragens da carroceria, pintura e acabamento, ruídos e vazamentos, além de transtornos com acessórios elétricos, segundo o relatório.

A pesquisa classificou a montadora tradicional Ford na 13ª posição, acrescentando que seu modelo menos confiável é o F-150 Hybrid.

Os fabricantes japoneses de automóveis Subaru e Lexus -- marca de luxo da Toyota -- lideraram a tabela de confiabilidade.

"Embora as classificações de marcas possam guiá-lo até o showroom, é fundamental analisar a confiabilidade de modelos específicos antes de tomar uma decisão de compra", disse Jake Fisher, diretor sênior do Centro de Testes Automotivos da Consumer Reports.

A pesquisa da Consumer Reports abrange 20 áreas problemáticas, incluindo motor, transmissão e eletrônicos de bordo. A organização reuniu dados sobre mais de 330.000 veículos dos modelos anos 2000 a 2024, com algumas unidades de 2025 recém-lançadas.

