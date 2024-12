Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz, é libertada temporariamente de prisão no Irã

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi, presa em Teerã desde novembro de 2021, foi temporariamente libertada da prisão nesta quarta-feira (4) por razões médicas, de acordo com seu advogado. A suspensão de três semanas da sentença de prisão, no entanto, foi considerada "insuficiente", segundo seus familiares e apoiadores, que pediram sua "libertação incondicional" ou "pelo menos uma suspensão de três meses".

Com informações de Siavosh Ghazi, correspondente da RFI em Teerã e agências

Narges Mohammadi, que está na prisão há três anos, foi libertada nesta quarta-feira (4) por motivos médicos. Essa libertação é temporária e sob fiança, pois ela teve que pagar o equivalente a pouco mais de € 100.000.

Durante vários dias, houve relatos de que ela estava sofrendo de problemas cardíacos. "O motivo de sua libertação é sua condição física após a remoção de um tumor e um enxerto ósseo realizado há 21 dias", explicou seu advogado, Mostafa Nili. O tumor removido era benigno, mas [Mohammadi] deve ser examinada a cada três meses".

"Uma suspensão de 21 dias não é suficiente", disse a Fundação Narges Mohammadi em um comunicado. "Depois de uma década na prisão, Narges precisa de cuidados médicos especializados em um ambiente seguro", acrescentou a fundação, pedindo 'sua libertação imediata e incondicional ou, pelo menos, uma extensão da suspensão de sua sentença para três meses'.

O Comitê do Nobel também pediu às autoridades iranianas que libertem permanentemente Narges Mohammadi. "Pedimos às autoridades iranianas que ponham um fim definitivo à sua prisão e garantam que ela receba tratamento médico adequado para suas doenças", disse o presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, em uma coletiva de imprensa em Oslo.

Muito ativa, apesar da prisão

Narges Mohammadi recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2023. Ela cumpre uma sentença de 13 anos por ações contra a segurança nacional e propaganda contra o regime.

Apesar de sua prisão, ela continua muito ativa, publicando regularmente comunicados à imprensa. Há dois dias, ela denunciou a nova lei sobre a obrigatoriedade do uso de véus islâmicos adotada pelo Parlamento, que aumenta as multas e as penalidades para as mulheres que não usam o acessório.

Seu marido, Taghi Rahmani, disse que Narges Mohammadi saiu da prisão de Teerã cantando "Mulher, Vida, Liberdade", o slogan da revolta popular no Irã. "Ela saiu em um bom estado de espírito, um estado combativo, apesar de sua saúde muito frágil", disse ele por videoconferência do México em uma coletiva de imprensa organizada em Paris por apoiadores da ativista iraniana.

Ativista não vê os filhos desde 2015

"A primeira coisa que ela me disse foi que saía sem o véu obrigatório", disse seu filho Ali, de 18 anos, em uma coletiva de imprensa em Paris. Ele e sua irmã gêmea Kiana não veem a mãe desde 2015 e não têm contato com ela há dois anos.

"A segunda, e mais importante, é que ela continuará a lutar incansavelmente contra a República Islâmica do Irã para que o apartheid de gênero seja reconhecido como um crime universal em todo o mundo, e que ela também continuará a lutar contra a pena de morte", acrescentou o jovem.

De acordo com seu comitê de apoio, ela está agora em uma residência particular, onde pode se movimentar livremente.

O comunicado vem na esteira da notícia de que Mir Hossein Moussavi, líder do Movimento Verde contra a disputada reeleição de Mahmoud Ahmadinejad como chefe do governo iraniano em 2009, foi hospitalizado. Desde os protestos de 2009, Mir Hossein Moussavi, hoje com 82 anos, vive em prisão domiciliar junto com sua esposa e outro opositor, Mehdi Karoubi.

Resistência

Narges Mohammadi cumpre pena na seção feminina da prisão de Evin, ao norte de Teerã, junto com cerca de 50 outros prisioneiros. Considerada uma "prisioneira de consciência" pela Anistia Internacional, ela nunca deixou de lutar na prisão, de onde envia mensagens regularmente.

Presa, ela não pôde receber o Prêmio Nobel que lhe foi concedido por sua luta contra a pena de morte. Em junho, a ativista iraniana foi condenada a mais um ano de prisão por "propaganda contra o Estado". Ela havia se recusado a comparecer à audiência de seu julgamento depois de solicitar, sem sucesso, que fosse aberta ao público.

No início de novembro, ela apoiou uma estudante iraniana que foi presa após se despir em público do lado de fora de uma universidade em Teerã. Em março, a ativista transmitiu uma mensagem de áudio na qual denunciava uma "guerra em larga escala contra as mulheres" na República Islâmica. Ela também está lutando atrás das grades contra a violência sexual na detenção.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres no Irã são obrigadas a obedecer a um rigoroso código de vestimenta, incluindo a ocultação de seus cabelos em locais públicos.

O Irã foi abalado por um movimento de protesto sem precedentes após a morte de Mahsa Amini em 2022, que foi presa pela polícia de moralidade por não cumprir o rigoroso código de vestimenta.

De acordo com ONGs, a repressão resultou em várias centenas de mortes e na prisão de milhares de pessoas.