Lula assina demarcação de mais três terras indígenas

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira os decretos de demarcação de três novas terras indígenas -- a de Potiguara de Monte-Mor, na Paraíba, e as de Morro dos Cavalos e Toldo Imbu, em Santa Catarina.

Com os três territórios desta quarta, o governo chega à marca de 13 terras homologadas.

"Temos mais dois anos de governo e vamos continuar trabalhando para que a gente possa legalizar e entregar todas as terras que estiverem sob a nossa possibilidade. Se um dia perguntarem para mim qual é o meu legado na Presidência, eu vou dizer: o cara que mais autorizou terras indígenas nesse país. Foi no meu governo", disse Lula durante a cerimônia de homologação, segundo nota divulgada pelo Planalto.

Ainda de acordo com o Planalto, a Terra Indígena Potiguara de Monte-Mor está localizada nos municípios paraibanos de Rio Tinto e Marcação, com 7.530 hectares e 5.799 habitantes do grupo indígena Potiguara.

A Terra Indígena Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça (SC), tem área de 1.983 hectares e 200 habitantes dos grupos indígenas guarani mbya e nhandeva, enquanto a Toldo Imbu, em Abelardo Luz (SC), é habitada por 731 pessoas do grupo kaingang, em uma área de 1.960 hectares.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)