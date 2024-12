Exclusivo-Shell desacelera gastos com energia eólica offshore e divide negócios de energia

Por Ron Bousso

LONDRES (Reuters) - A Shell está se afastando de novos investimentos em energia eólica offshore (marítima) e está dividindo sua área de energia após uma ampla revisão do negócio que antes era visto como um dos principais impulsionadores da estratégia de transição energética da empresa.

As mudanças fazem parte de uma revisão de toda a empresa lançada em 2023 com o objetivo de reduzir custos, já que o presidente-executivo Wael Sawan se concentra em atividades com os maiores retornos. Em muitos casos, isso significou reduzir os gastos em negócios de baixo carbono e renováveis e aumentar o foco em petróleo, gás e biocombustíveis.

"Embora não lideremos novos desenvolvimentos eólicos offshore, continuamos interessados em aquisições em que os termos comerciais sejam aceitáveis e estamos cautelosamente abertos a posições de capital, se houver um caso de investimento convincente", disse um porta-voz da empresa em um comunicado.

A Shell e outras grandes empresas de energia já promoveram a energia eólica offshore como um mercado-chave no qual podem investir como parte da transição energética mundial, aproveitando sua experiência de décadas na produção de petróleo e gás offshore.

Mas o setor foi afetado nos últimos anos por custos crescentes, problemas na cadeia de suprimentos e aumento nas taxas de juros, levando as empresas a rever investimentos à medida que as margens de lucro diminuíam.

A retirada da Shell reflete os movimentos da rival BP e Equinor, que desaceleraram os investimentos em energias renováveis e negócios de baixo carbono, pois enfrentam a pressão dos investidores para aumentar os retornos e manter grandes pagamentos aos acionistas.

A mudança de direção reflete dois grandes acontecimentos: o choque energético causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia e uma queda na lucratividade de muitos projetos de energias renováveis.

A Shell continuará a desenvolver projetos eólicos offshore já em andamento, disse. A empresa nos últimos meses se retirou de vários projetos eólicos offshore, incluindo na Coreia do Sul e nos Estados Unidos.

As mudanças foram anunciadas em uma apresentação interna pelo chefe da Shell Energy, Greg Joiner, nesta quarta-feira, disseram duas fontes da empresa.

SHELL ENERGIA DIVIDIDA

A Shell Energy, que inclui energias renováveis, geração de energia e fornecimento aos clientes, será dividida em duas unidades separadas de geração e comercialização de energia, disse o porta-voz da empresa à Reuters.

"Essas duas partes do nosso negócio trabalharão juntas. Em linha com nossa iniciativa de simplificação, a mudança visa melhorar o foco, a responsabilidade e a entrega", disse a pessoa.

Joiner se tornará chefe da Shell Power, enquanto David Wells liderará a Shell Energy, disse a Shell.

A Shell, uma das maiores comercializadoras de energia do mundo, se concentrará na venda de energia aos clientes e no desenvolvimento de locais de armazenamento de baterias.

"Em mercados selecionados, vemos um valor crescente no uso de baterias e usinas elétricas flexíveis a gás para gerenciar a intermitência e nos ajudar a atender às necessidades dos nossos clientes, à medida que as energias renováveis desempenham papéis cada vez maiores nos mercados de energia", afirmou.

A Shell tem atualmente cerca de 3,4 gigawatts (GW) de capacidade renovável em operação ao redor do mundo. Em 2023, ela vendeu cerca de 279 terawatts-hora (TWh) de eletricidade para clientes, o equivalente a cerca de 88% do consumo de energia no Reino Unido.

Como parte da estratégia de Sawan, a Shell planeja expandir sua divisão de gás natural liquefeito e estabilizar sua produção de petróleo até o final da década.

Nos últimos meses, a Shell reduziu as operações em energia eólica offshore, solar e hidrogênio, vendeu negócios de energia de varejo, refinarias e parte da produção de petróleo e gás, inclusive na Nigéria.

Em março, a empresa reduziu uma meta de redução de carbono para 2030 e descartou uma meta para 2035, citando expectativas de forte demanda por gás e incerteza na transição energética, irritando investidores e ativistas focados no clima.

(Reportagem de Ron Bousso)