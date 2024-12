PF intima delator Mauro Cid a dar novo depoimento na quinta

Colunista do UOL e do UOL, em Brasília

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal a prestar um novo depoimento na próxima quinta-feira (5). A informação foi revelada pela GloboNews e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Cid foi intimado a prestar novos esclarecimentos pelo delegado Fabio Shor, da Polícia Federal. A intimação não deixa claro em qual investigação específica será o depoimento. Após ter fechado um acordo de delação premiada com a PF, Cid deve colaborar todas as vezes que for chamado a depor pelas autoridades para poder manter seus benefícios ao final do processo.

Depoimento ocorre após Cid ser indiciado no inquérito sobre tentativa de golpe. Além dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 35 pessoas também foram indiciadas pela PF. Investigação usou materiais apreendidos com Cid e depoimentos dele para apontar envolvimento do ex-presidente em trama golpista que envolveu até plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Cid já depôs diversas vezes. Ele já teve de comparecer duas vezes para explicar se estava ocultando informações ou mentindo. Isso poderia cancelar seu acordo com a PF. Mas Moraes manteve os termos da delação.

PF suspeita que ele possa ter vazado delação. Segundo o inquérito da PF com os indiciamentos, há a possibilidade de Cid ter vazado o conteúdo de sua delação premiada ao general Braga Netto (PL), segundo documentos encontrados na mesa de um assessor do general. Segundo a PF, o documento descrevia perguntas e respostas relacionadas ao acordo de delação. O texto, contudo, não tem assinatura. Mas as respostas em vermelho e dadas na primeira pessoa do singular fizeram os investigadores suspeitarem que foram redigidas por Cid.