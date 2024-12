Calor sem 'onda': veja onde termômetros vão subir no Brasil em dezembro

Dezembro terá temperaturas acima da média em diversas regiões do Brasil, sem ondas de calor duradouras, mas com impactos distintos entre Norte, Nordeste e outras regiões.

O que aconteceu

A previsão climática para dezembro aponta temperaturas acima da média. Segundo a Climatempo, mesmo sem ondas de calor, o calor estará presente em quase todo o Brasil, especialmente no Norte, Nordeste e em algumas áreas do Centro-Oeste e Sudeste.

O Centro-Oeste e Sudeste terão calor moderado. Essas regiões também apresentarão chuvas acima da média, especialmente em Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e parte de Minas Gerais, com influência de corredores de umidade e ZCAS.

O Nordeste segue com temperaturas elevadas no Maranhão e Piauí. Em dezembro, o calor será menos intenso em relação ao mesmo mês do ano passado, e chuvas frequentes começarão a surgir, especialmente no interior da Bahia e Pernambuco.

No Norte, o Pará e Tocantins terão temperaturas mais altas. Apesar disso, a formação de corredores de umidade contribuirá para chuvas frequentes e volumosas, favorecendo a recuperação hídrica de rios da região.

No Sul, temperaturas mais próximas da média, com exceção do oeste de estados como Paraná e Rio Grande do Sul, onde o calor pode se intensificar. O Sudeste terá alternância de temperaturas moderadas e períodos chuvosos.

A previsão destaca que, diferentemente de 2023, o calor extremo não será protagonista. Mas a combinação de umidade e relevo local continuará garantindo pancadas de chuva durante as tardes.

Corredores de umidade

Em dezembro, os corredores de umidade e a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) desempenharão papel central na dinâmica climática do Brasil. Os corredores de umidade, alimentados pelo transporte de ar quente e úmido da Amazônia, irão se intensificar em períodos marcados pela passagem de frentes frias, formando "caminhos" de umidade que favorecem a ocorrência de chuvas volumosas.

A previsão também indica a formação de pelo menos um evento de ZCAS no mês. Este fenômeno, caracterizado por uma faixa de instabilidade, trará chuvas frequentes para o centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal e partes da Bahia, além de áreas do Sudeste e Centro-Oeste.

Combinados, esses sistemas garantirão que mesmo em um mês sem ondas de calor intensas, a combinação de calor e umidade resulte em tardes com pancadas de chuva. Essa configuração, afirma a Climatempo, destaca um dezembro mais equilibrado em relação a 2023, com potencial de melhorar o regime hídrico em várias regiões, especialmente no Nordeste e no Norte, onde a recuperação hídrica é essencial.