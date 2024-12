Dom Odilo Scherer sofre queda na rua, fratura punho e passa por cirurgia

O arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, 75, fraturou o punho esquerdo na última quarta-feira (27) ao escorregar na rua, mas passa bem, de acordo com a arquidiocese.

O que aconteceu

A queda ocorreu em Campos do Jordão, interior paulista. "Ele escorregou no asfalto molhado em frente à casa onde estava reunido com os bispos", confirmou ao UOL a Arquidiocese de São Paulo. Ele participava de reuniões com bispos auxiliares.

Dom Odilo passou por cirurgia. "Ele teve uma fratura na região do punho esquerdo. Foi submetido a uma cirurgia na sexta-feira, 29/11, recebeu alta no dia seguinte e passa bem", diz a arquidiocese.

Inclusive, já participou de compromissos públicos no fim de semana, como reuniões e celebrações.

Arquidiocese de São Paulo

Dom Odilo renunciou ao cargo

Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, durante missa do Domingo de Ramos, na Praça da Sé, em 2018 Imagem: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images

Em 8 de outubro de 2024, Dom Odilo renunciou ao comando da arquidiocese. O papa Francisco aceitou a renúncia, mas pediu que ele continue no cargo até o fim de 2026.

A renúncia equivale à aposentadoria. Dom Odilo chegou aos 75 anos no dia 21 de setembro, idade limite para que um bispo seja dispensado de suas funções. Depois de aceito o pedido de renúncia, o religioso se torna bispo emérito.

O gaúcho dom Odilo Scherer foi nomeado arcebispo de São Paulo por Bento 16, em março de 2007. Na época, ele era secretário-geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Dom Odilo sucedeu dom Cláudio Hummes, de quem já era bispo-auxiliar na arquidiocese.

Antes de o argentino Jorge Mario Bergoglio ser escolhido papa, em 2013, Odilo chegou a aparecer entre os cotados.