CNH: Congresso analisa habilitação para carro automático e outras mudanças

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que passou por mudanças importantes recentemente, como ampliação da pontuação máxima para a respectiva suspensão e também no prazo de validade, poderá mudar novamente em um futuro próximo.

Pelo menos é o que propõem projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional.

Dentre eles, está a proposta de introduzir na CNH novas categorias para diferenciar condutores habilitados para veículos com câmbio manual e automático.

Trata-se do PL 7.746/2017, de autoria da deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos), que prevê a criação de duas categorias de habilitação: uma restrita a veículos com câmbio automático e outra que abrangeria todos os tipos de veículos, independentemente do tipo de câmbio.

A proposta ainda tramita na Câmara dos Deputados e aguarda votação nas comissões técnicas.

A tramitação do projeto começou em março de 2023, e desde então, passou por várias comissões e debates no Congresso.

O projeto ainda enfrenta resistência de alguns parlamentares, que argumentam que as mudanças podem ser onerosas para os motoristas e para as autoridades locais responsáveis pela implementação.

Outras propostas de mudança na CNH

Outras propostas de alteração na CNH em tramitação no Congresso incluem o PL 3.789/2023, que propõe a isenção de taxas para a renovação do documento em casos específicos, como para motoristas idosos e pessoas com deficiência.

Também há o PL 4.500/2023, do deputado João Silva, do PP, que tem como objetivo a simplificação do processo de renovação da CNH.

Propõe a redução de documentos necessários para a renovação, além de estabelecer um prazo máximo de dez dias para a emissão da nova carteira.

Já o PL 9.321/2021, do deputado Carlos Pereira, do PSD, defende a introdução de uma verificação de aptidão psicológica para motoristas profissionais. Exige que motoristas de veículos de transporte público e de carga passem por avaliações psicológicas periódicas para garantir a segurança nas estradas.

Mudanças recentes na CNH

A CNH foi criada em 1998 e recentemente passou por uma mudança visual, com um novo layout que inclui a divisão de categorias e elementos gráficos para prevenir fraudes.

Além disso, a nova validade já está em vigor: dez anos para motoristas com idade entre 18 e 59 anos e 5 anos para motoristas com 60 anos ou mais.

Além disso, a pontuação mínima para a emissão da CNH subiu de 20 para 40 pontos, sob determinadas condições.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.