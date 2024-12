Carregador por indução da i2GO está com 37% OFF; veja se vale a pena

Para quem tem vários eletrônicos em casa e prefere evitar fios, o Guia de Compras UOL encontrou o carregador sem fio i2GO Pro, que funciona por indução e é compatível com diversos dispositivos. O produto está com um desconto interessante nesta Cyber Monday, custando R$ 75 na Amazon.

Segundo a i2GO, o carregador sem fio possui um design leve, com base antiderrapante e segura para posicionar os aparelhos. Veja a seguir informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a i2GO sobre o carregador?

Design leve, discreto e compacto;

Carregador utiliza a tecnologia de carregamento sem fio padrão Qi;

Com base antiderrapante e segura para usar em qualquer lugar;

Potência de carregamento até 10W;

Possui alcance de carregamento entre 3 a 8mm;

Compatível com modelos de celulares das marcas Samsung, Sony, Apple e LG;

Também carrega fones, como AirPods Pro, AirPods 2, Galaxy Buds+, Galaxy Buds e Pixel Buds;

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o carregador por indução tem mais de 2,6 mil avaliações, com nota média de 4 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos destacados entre os consumidores foram o bom custo-benefício e resistência do carregador.

Produto excelente. Funciona bem e parece ser muito bem construído. Observe que ele vem sem a cabeça do carregador, ou seja, é necessário já ter uma com potência suficiente para que funcione corretamente. Eu conectei o carregador sem fio à porta USB do computador, mas o celular praticamente não carregou, pois a saída USB do computador não fornece carga suficiente para o carregamento. Por isso, foi necessário conectar o carregador sem fio a uma cabeça de carregador que eu já possuía e ligá-lo à tomada. No entanto, o produto é excepcional e muito útil. Estevam Eduardo

Comprei receoso por causa de alguns feedbacks, mas o produto é bom. Como meu iPhone está com problema no conector, esse carregador por indução deu uma sobrevida a ele. Francisco Costa

O carregador funciona bem, carrega 1% por minuto pelo que testei. É pequeno, compacto e bonito, tem boa construção e resistência. Aparenta qualidade. Duas coisas não tão boas que notei foi que o LED indicador de carregamento dele é forte e, durante a noite, pode atrapalhar, além de que ele tem uma posição específica para colocar o celular. Se não ficar alinhadinho corretamente ele não carrega. Mas mesmo assim indico a compra. Cristian

Produto de boa qualidade e custo benefício, chegou dentro do prazo combinado e está funcionando perfeitamente. Recomendo o produto e a loja. César Rodrigues

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores mostraram insatisfação com o carregamento lento e incômodo com as luzes.

Comprei mais para poder carregar meus fones da Samsung sem precisar usar tomadas. Mas demora muito o carregamento e, dependendo de como coloca o aparelho em cima, não reconhece. Precisa ajustar bem no centro para iniciar o carregamento. O fio que vem é muito curtinho o que dificulta dependendo de onde vai ligar. Wyc

Poderia ser um pouco mais robusto, carregar mais rápido e ter melhor aderência com o aparelho. Confesso que estou um pouco decepcionado. Quase não uso agora. Vinicius Costa Pereira

Tem que posicionar o celular bem certinho para reconhecer e começar a recarregar. Demora a carregar. E as luzes ficam piscando enquanto acontece o carregamento, o que atrapalha na hora de dormir. Cláudia Gomes

O produto cumpre o prometido, mas ultimamente não tem reconhecido o celular logo que é colocado. Sempre que um "objeto não identificado" é colocado na base, o LED pisca vermelho e azul, mostrando que tem algo de errado, e isso tem acontecido com frequência ultimamente. Outro ponto é que eu preciso tirar a capinha do celular para que a base reconheça e faça o carregamento corretamente. Não sei se é normal de carregadores wireless, se é um problema desta marca/modelo ou se o meu produto veio com defeito, mas é desagradável e acaba com o conceito da praticidade. Felipe Prado

