Petróleo fecha em queda, mas limita perdas em meio à guerra tarifária

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (7), embora tenham limitado suas perdas após atingirem um valor mínimo em quatro anos durante a sessão, impactados pela ofensiva alfandegária do presidente americano, Donald Trump, particularmente contra a China, grande importador da commodity.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho registrou baixa de 2,09%, a 64,21 dólares, após atingir os 62,51 dólares ao longo do dia, um mínimo desde abril de 2021.

O West Texas Intermediate para entrega em maio recuou 2,08%, fechando a 60,70 dólares, após também alcançar momentaneamente seu menor valor desde abril de 2021, de 58,95 dólares.

A queda do petróleo ocorre "devido ao aumento das tarifas alfandegárias, que baixou as perspectivas de demanda" para o cru, resumiram os analistas da DNB.

Trump se mostra inflexível sobre a aplicação de sua política alfandegária, que prevê tarifas básicas de 10% e adicionais para vários dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

O governo americano "segue jogando a roleta alfandegária", considerou John Kilduff, da Again Capital, em declarações à AFP.

Trump ameaçou aumentar as tarifas alfandegárias da China se o gigante asiático insistir em retaliar sua ofensiva, o que poderia elevar a taxa final a 104%.

Pequim anunciou que adotará tarifas adicionais de 34% sobre os produtos americanos a partir de 10 de abril.

