'Colchão' de US$ 350 bi deixa Brasil seguro, diz Lula sobre tarifa de Trump

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o Brasil está seguro economicamente pois tem um "colchão de US$ 350 bilhões", mesmo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "fale o que quer falar".

O que aconteceu

Lula participou de evento no Centro de Logística do Mercado Livre, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. "Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, qualquer crise", disse o presidente. "Mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade."

Segundo o Banco Central, as reservas internacionais do Brasil em março de 2025 eram de US$ 336 bilhões. O país atingiu os US$ 370 bilhões em setembro de 2024.

Declaração ocorre após "tarifaço" de Trump. O presidente americano anunciou taxas para para produtos importados de 185 países, inclusive o Brasil. A tarifa aplicada ao Brasil será de 10%.

Governo Lula aposta numa negociação com os americanos, e não deve retaliar os EUA no curto prazo. Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, a ideia do governo é demonstrar tanto ao setor privado quanto a Washington que há um "engajamento" pelas negociações.

"Todo país que tem muito dinheiro na mão de poucos é pobre", disse Lula. "Essa gente que fica discutindo o chamado mercado, a grande economia, eles não conhecem o que é o microcrédito funcionando e o dinheiro chegando na mão de milhares de pessoas", declarou.

Durante o evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o projeto de isenção do Imposto de Renda para salários abaixo de R$ 5 mil. Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criticou as projeções feitas por economistas de geração de empregos e de renda no país. "Especialistas em que, se erram em tudo? Deixa o homem trabalhar, deixa o homem liderar o Brasil."

Antes de ir a Cajamar, Lula participou de anúncio de expansão da farmacêutica Novo Nordisk em Montes Claros (MG), com investimento de R$ 6,4 bilhões. Ele disse que, para uma empresa investir no país, é preciso que o Brasil ofereça estabilidade política, jurídica, econômica e social. Já no Centro de Distribuição do Mercado Livre foi anunciado um aporte de R$ 34 bilhões.

Presidente tomou vacina da gripe acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do Zé Gotinha. Ambos foram imunizados no dia em que começa a campanha nacional, que pretende vacinar 50 milhões de pessoas.