CEO da BlackRock diz que mercados acionários podem ampliar queda em 20%

Por Tatiana Bautzer e Ross Kerber

(Reuters) - O presidente-executivo da BlackRock, Larry Fink, disse que os mercados acionários podem cair mais 20% à medida que os Estados Unidos impõem tarifas elevadas, observando que, na visão de muitos de seus pares, a economia deve já estar em contração.

"A maioria dos CEOs com quem converso diria que provavelmente já estamos em recessão neste momento", afirmou Fink ao Economic Club de Nova York nesta segunda-feira.

As tarifas devem encarecer muitos produtos em uma economia que já enfrenta escassez de trabalhadores, o que significa que há mais pressão inflacionária do que os mercados esperam.

Ainda assim, o líder da maior gestora de ativos do mundo disse que a recente fraqueza do mercado de ações representa "mais uma oportunidade de compra do que de venda" no longo prazo, e não representa riscos sistêmicos. "Isso não significa que não possamos cair mais 20% daqui para frente também", acrescentou.

Fink foi um dos primeiros executivos de Wall Street a se manifestar publicamente sobre o colapso dos mercados após o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar grandes tarifas na semana passada. Nesta segunda-feira, Trump ameaçou impor mais 50% de tarifa sobre importações chinesas, levando o índice S&P 500 a se aproximar de uma queda de 20% em relação à máxima alcançada em fevereiro.

Embora Fink tenha evitado comentar sobre a pressão do governo norte-americano sobre escritórios de advocacia, ele expressou preocupação de que os EUA possam perder sua posição de liderança nos mercados de capitais.

Fink disse que não vê possibilidade de o Federal Reserve cortar as taxas de juros quatro ou cinco vezes este ano, dadas as perspectivas de inflação.

(Reportagem de Ross Kerber e Tatiana Bautzer)