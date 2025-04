Minerva propõe aumento de capital de até R$2 bi com bônus de subscrição

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva informou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou proposta para aumento de capital no montante de até R$2 bilhões, que será votada em assembleia geral extraordinária a ser realizada em 29 de abril.

Segundo a processadora de alimentos, sob os termos da proposta, o aumento de capital de até R$2 bilhões contará com a subscrição particular de até 386,8 milhões de novas ações ordinárias pelo preço de emissão de R$5,17 cada.

A subscrição mínima deve corresponder a um aumento de pelo menos R$1 bilhão, acrescentou a companhia em fato relevante.

A Minerva disse que os atuais acionistas Salic International Investment Company e VDQ Holdings S.A assumiram "compromisso de subscrever e integralizar, ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de forma a, no mínimo, atingir a subscrição mínima", conforme o comunicado.

Os subscritores das novas ações também receberão um bônus de subscrição, disse a companhia, emitido em uma única série, na proporção de 1 bônus para cada 2 ações subscritas no âmbito do aumento de capital. Eles serão válidos por três anos a partir da data de emissão.

A Minerva acrescentou que a operação tem por objetivo "fortalecer a estrutura de capital e a posição de liquidez da companhia, proporcionando um incremento no caixa e permitindo a redução do seu nível de endividamento, com vistas a garantir maior solidez financeira e viabilidade em suas operações".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)