BNDES e Fundo Clima desembolsam R$ 100 milhões para operação de restauração florestal da Mombak

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou uma linha de R$ 100 milhões para a startup Mombak, de remoção de carbono, que vai investir no reflorestamento de áreas degradadas na Amazônia, com foco na recuperação da biodiversidade e na remoção de carbono em larga escala.

O recurso é composto de R$ 80 milhões do Fundo Clima e R$ 20 milhões da linha BNDES Finem. Trata-se da primeira operação para reflorestamento com recursos do Novo Fundo Clima, informou o banco de fomento.

Com o crédito, a Mombak expandirá suas iniciativas no Pará, fortalecendo o modelo de parcerias com proprietários locais, disse o BNDES. O projeto permitirá captura de carbono de alta integridade e incentivará a economia local ao gerar empregos e impulsionar a cadeia produtiva do reflorestamento.

A operação foi viabilizada por fiança bancária do Santander.