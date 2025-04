Strategy prevê prejuízo no primeiro trimestre de 2025 após queda no preço do bitcoin

A Strategy, antiga MicroStrategy, projeta prejuízo no primeiro trimestre e alertou para a possibilidade de novas perdas, à medida que o valor de seus ativos em criptomoedas segue em queda. A empresa de software que investe em bitcoin informou nesta segunda-feira que acumulou US$ 5,91 bilhões em perdas não realizadas com seus ativos digitais no trimestre encerrado em 31 de março.

Apesar de um benefício fiscal de US$ 1,69 bilhão, esse resultado deve levar a um prejuízo líquido no período, segundo a Strategy.

Sob a liderança de seu presidente executivo, Michael Saylor, a companhia construiu uma posição expressiva em bitcoin - em parte por meio da emissão de debêntures conversíveis e do reinvestimento dos recursos captados na compra da criptomoeda. Ao fim do trimestre, a empresa detinha 528.185 bitcoins, avaliados na época em US$ 43,55 bilhões.

A Strategy afirmou que não adquiriu novos bitcoins desde então. Os preços do bitcoin e de outras criptomoedas caíram fortemente diante do aumento dos temores de que a guerra comercial promovida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, possa levar a economia à recessão.

A empresa reconheceu que pode não conseguir retornar à lucratividade nos próximos trimestres, especialmente se continuar acumulando perdas expressivas com seus ativos digitais. "Uma queda significativa no valor de mercado dos nossos ativos em bitcoin pode afetar negativamente nossa capacidade de honrar nossas obrigações financeiras", declarou. Fonte: Dow Jones Newswires.