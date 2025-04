EUA e Índia discutem relações bilaterais e indicam negociações sobre tarifas recíprocas

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, conversou com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 7, a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce, disse que os dois líderes reafirmaram "a força da parceria estratégica entre EUA e Índia" e discutiram oportunidades para "aprofundar a colaboração na região do Indo-Pacífico".

Além dos temas geopolíticos, a conversa abordou questões comerciais, incluindo as "tarifas recíprocas dos EUA sobre a Índia".

Segundo Bruce, ambos discutiram como "avançar em direção a uma relação comercial justa e equilibrada", indicando possíveis negociações para resolver disputas econômicas entre os dois países.