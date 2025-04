Trump ordena nova análise do plano da Nippon Steel de adquirir a U.S. Steel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou uma nova análise de segurança nacional do plano da Nippon Steel de adquirir a U.S. Steel, oferecendo uma nova vida para o negócio de US$ 14 bilhões que foi bloqueado pelo ex-presidente Joe Biden.

Nesta segunda-feira, 7, a Casa Branca disse que uma nova análise conduzida pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA ajudaria o presidente a determinar se outras medidas seriam apropriadas.

A revisão dá ao governo flexibilidade para elaborar um acordo que poderia permitir que as empresas concluíssem o negócio.

A Nippon Steel disse que "uma análise objetiva e baseada em fatos de nossa proposta de parceria mostrará que ela fortalece a segurança econômica e nacional dos EUA, de modo que a U.S. Steel continue sendo uma empresa americana orgulhosa".

As ações da U.S. Steel subiram 16,22% no pregão de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.