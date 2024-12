Dólar passa de R$ 6,05 com ameaça de Trump aos Brics; Bolsa tem baixa

O dólar tem alta nesta segunda-feira (02), sendo pressionado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça impor tarifa de 100% aos países dos Brics caso tentem substituir o dólar como moeda de troca em suas transações comerciais.

A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda.

As reações ao pacote de corte de gastos do governo também continuam pesando.

O que está acontecendo

Por volta das 11h, o dólar comercial era negociado em alta de 1,13%, vendido a R$ 6, 069. O turismo era vendido com valorização de 0,60%, para R$ 6,280.

A Bolsa de Valores de São Paulo tinha queda no momento de 0,40% O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, caia para 125.160 pontos.

Nos EUA, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no sábado (30) impor tarifas de 100% aos países do grupo Brics, que inclui o Brasil. "Pedimos que se comprometam [...] a não criar nunca uma nova moeda do Brics, e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%", escreveu Trump na rede Truth Social (que é dele), em referência ao grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul entre outros.

Com isso, o dólar que já rompeu recordes na semana passada, com a reação negativa do mercado ao pacote de gastos, segue em tenência de alta.

O único alívio são os produtos básicos. O minério de ferro teve alta de 1,26% na China, enquanto o petróleo sobe em torno de 1,20%. Ao longo do dia, isso pode impulsionar Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4). Mas no momento, as três ações tem uma leve queda, próximas da estabilidade.

Boletim Focus

A expectativa de inflação para este ano foi reajustada para cima pelos analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central. Eles elevaram a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,63% para 4,71%, conforme o Boletim Focus divulgado nesta segunda (02) .

Esse é o primeiro após a divulgação do pacote de corte de gastos do governo e a alta do dólar que o anúncio provocou. Com isso, a projeção segue acima do teto da meta de inflação para este ano, de 4,50%.

Hoje, Gabriel Galípolo, diretor de política monetária e próximo presidente do BC participa de Fórum Político da XP, em São Paulo.