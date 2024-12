Melhora absorção dos nutrientes: veja 6 benefícios do óleo de algodão

O óleo de algodão é um óleo vegetal obtido a partir das sementes do algodão. Ele é composto por ácidos graxos, como ômega 6 e ômega 9, além de conter antioxidantes e vitamina E. Também costuma ser usado em frituras e no preparo de alimentos processados.

A seguir, veja os principais benefícios do óleo de algodão e formas de consumo.

Auxilia na redução do colesterol

Devido à presença de ácidos graxos insaturados, pode ajudar a reduzir os níveis de LDL (colesterol "ruim"), quando utilizado como substituto das gorduras saturadas na alimentação.

Contribui com a saúde cardíaca

Quando consumido de forma moderada e integrado a uma dieta equilibrada, o óleo de algodão pode ser benéfico para a saúde cardiovascular por ter gorduras insaturadas, que auxiliam no controle dos níveis de colesterol. No entanto, é essencial manter um equilíbrio com outras fontes de gorduras, garantindo a ingestão adequada de ácidos graxos essenciais para o funcionamento do organismo.

Faz bem para pele

A vitamina E é um antioxidante que protege as células contra danos causados pelos radicais livres, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce da pele. Estimula também a regeneração celular, reduzindo rugas e linhas finas.

Ao neutralizarem moléculas instáveis que podem prejudicar células e tecidos, os compostos antioxidantes presentes no óleo também contribuem para a prevenção de doenças crônicas.

Cuida dos cabelos

A vitamina E também contribui para a hidratação da pele e dos cabelos. Ele melhora a retenção de umidade, mantendo a pele hidratada e os fios de cabelo mais fortes, prevenindo o ressecamento e a quebra.

Melhora a absorção dos nutrientes

O óleo de algodão contribui com a absorção de nutrientes no intestino por ter ômega 6 e ômega 9. Esses ácidos graxos desempenham um papel importante na saúde das membranas celulares e na função do sistema digestivo.

Quando consumido com moderação, o óleo de algodão pode facilitar o processo de digestão, melhorando a absorção de vitaminas lipossolúveis (como as vitaminas A, D, E e K), que são essenciais para diversas funções corporais, incluindo a saúde da pele, dos ossos e do sistema imunológico.

Ajuda no funcionamento do intestino

Pode também auxiliar na digestão e regular o trânsito intestinal. O óleo de algodão ajuda a lubrificar as paredes intestinais, o que pode prevenir a constipação e facilitar a evacuação.

Contraindicações

O óleo de algodão não é recomendado para indivíduos com alergia ao algodão, pois pode causar reações alérgicas.

Além disso, em excesso, favorece o desequilíbrio de processos inflamatórios. Portanto, é importante manter uma ingestão equilibrada para evitar problemas de saúde relacionados à inflamação crônica.

Indivíduos com distúrbios gastrointestinais, como síndrome do intestino irritável ou doença inflamatória intestinal devem consumir o óleo com cautela, pois o alto teor de gorduras pode agravar sintomas como dor abdominal, inchaço e diarreia.

Também é importante moderar o consumo de óleo de algodão em dietas já ricas em gorduras, já que o excesso pode levar ao ganho de peso.

Como consumir?

O óleo de algodão pode ser consumido em pequenas quantidades em preparações culinárias, como frituras, refogados ou em temperos de saladas.

A quantidade recomendada para consumo diário varia de uma a duas colheres (sopa), dependendo das necessidades nutricionais de cada pessoa.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).