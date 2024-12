Gel 'Xô Frizz' está em oferta por R$ 24; confira o que achamos no review

O Guia de Compras UOL encontrou um produto em oferta na Black Friday que pode ser a solução para quem quer combater o frizz no cabelo: o gel modelador Xô Frizz, da Forever Liss, que promete resultado imediato. O produto está com 32% de desconto, custando R$ 24 na Amazon.

Segundo o fabricante, esse gel promete reduzir os fios arrepiados sem deixar um aspecto pesado no cabelo, por isso, decidimos fazer o teste. Confira a seguir nossas impressões sobre o modelador 'Xô Frizz':

O que gostamos

Segundo Simone Machado, o efeito é imediato ao passar o aplicador nos fios. O produto foi usado por ela para eliminar fios arrepiados ou que estão nascendo e, naturalmente, ficam mais indisciplinados.

Vale ressaltar que não é mágica, alguns fiozinhos insistem em ficar espetados, mas são bem poucos , afirmou a jornalista.

Além disso, ela afirmou que os fios não ficam com uma aparência molhada, dura ou grudenta que denunciam o uso de gel ou spray modelador. O Xô Frizz não deixa o cabelo com uma aparência oleosa.

Caso você seja uma pessoa que transpira muito, a jornalista afirmou que o suor não atrapalha o efeito fixador. "Normalmente uso o Xô Frizz antes de ir para a academia e percebo que mesmo transpirando, o efeito de controle de frizz não é prejudicado", descreveu.

A jornalista apontou que também utilizou o produto no dia a dia e percebeu o efeito duradouro— os fios ficaram controlados em torno de cinco horas. Ela também apontou que o produto possui um cheiro suave e agradável, ideal para pessoas sensíveis a odores, pois não causa incômodo nem alergias.

Em relação à aplicação, Simone destacou que o pincel do gel, semelhante ao usado em máscaras de cílios, tornou a aplicação mais prática, e permitiu a dosagem precisa de uma pequena quantidade nos fios. Isso ajudou a manter os fios alinhados e evitou o desperdício do produto.

Antes e depois do uso do produto Imagem: Arquivo Pessoal

Pontos de atenção

Tamanho. A embalagem do produto é semelhante à de uma máscara de cílios, com apenas 10 gramas, o que Simone considerou pouco para um produto de cabelo. Por usar uma ou duas vezes na semana, ela afirmou que a duração do produto é em torno de um mês apenas.

Valor. Por ser um produto com apenas 10 gramas, a jornalista considerou o preço um pouco salgado, principalmente se o objetivo é usar todos os dias.

O que mudou?

O Xô Frizz deu mais agilidade no dia a dia da jornalista, já que alinhou os fios em poucos segundos. Ela afirmou que manter o cabelo sem frizz transmite mais segurança em dias de trabalho prolongado na rua ou durante eventos.

Quem pode gostar?

Para quem passa muito tempo fora de casa pode ser uma escolha interessante, já que ele cabe na bolsa e é uma solução rápida e eficaz para disciplinar os fios.

Também é indicado para quem frequenta academia ou faz outros exercícios e esportes, e quer ter os fios alinhados também nesses momentos.

*Com informações publicadas em 12 de agosto de 2024.

