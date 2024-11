Fim de semana será de chuva em boa parte do país; veja previsão

O fim de semana será de tempo instável em boa parte do país após dias de muito calor.

O que aconteceu

Há alerta de chuva para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte até sábado (30), informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O acumulado de chuva pode chegar a 50 mm.

Chuva deve ser mais intensa entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás (veja abaixo). Neste caso, podem ocorrer alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

Imagem: Reprodução/Inmet

Também há previsão de chuva para o Sul, diz o Metsul. Santa Catarina e Paraná terão pontos isolados de chuva. Os acumulados podem atingir 100 mm ou mais em poucas horas.

No Rio Grande do Sul, as áreas mais afetadas serão o nordeste e o norte do estado. Entre a noite de domingo (1º) e segunda (2), há risco muito alto de tempestades em diferentes regiões.

Como fica o tempo no Sudeste

Em São Paulo, os maiores volumes de chuva se concentram no interior e na região metropolitana, segundo o Climatempo. No Rio, a capital e a região serrana também registram chuva neste fim de semana.

Minas Gerais terá acumulados expressivos, principalmente nas regiões sul e oeste. No Espírito Santo, a chuva significativa se concentra no sul.

Próxima semana continua chuvosa. Em São Paulo, os acumulados de chuva podem superar 100 mm, podendo chegar a 120 mm em pontos específicos. No Rio de Janeiro, as regiões serranas e sul continuam sob alerta, com acumulados que podem ultrapassar 60 mm. A capital e o litoral também terão chuva frequente, mas com volumes menores.

Minas também terá volumes significativos, especialmente no sul. Belo Horizonte e áreas centrais devem registrar chuva de forte a moderada. No Espírito Santo, o sul do estado receberá os maiores volumes, enquanto as outras regiões terão pouca ou nenhuma chuva significativa.