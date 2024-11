Agora na TV, fim de semana tem Libertadores e gastronomia no Canal UOL

O Canal UOL, agora também disponível na TV por assinatura e via satélite, apresenta neste sábado e domingo uma programação especial para os fãs de futebol e de entretenimento, além de um fim de semana cheio de sabor e inspiração para os amantes da gastronomia.

No sábado, a partir das 12h, Bruno Salomão comanda o Vai ter Churras, trazendo dicas práticas para quem quer inovar no churrasco. Os episódios do dia apresentarão receitas de Espetinho de Camarão e Costelinha de Porco, com truques para impressionar no preparo. Em seguida, às 12h30, o chef Pedro de Bem assume o comando do Cozinha por Aí, destacando pratos versáteis e sofisticados como o carré de cordeiro, a pizza na churrasqueira e um delicioso brunch também feito na churrasqueira.

Já às 13h, Zeca Camargo recebe a cantora Gaby Amarantos, no Brasil com Zeca, para uma conversa envolvente sobre a culinária do Pará. Um dos destaques do episódio é para o açaí, ícone da região, e que é consumido de diversas formas lá. Os fãs de vinho também terão o seu momento com o programa Vamos de Vinho, às 14h, que vai explorar o universo dos vinhos sicilianos, uma verdadeira aula para os apaixonados por vinhos e história.

Às 19h30, o programa Fim de Papo será destaque com a repercussão da grande final da Libertadores, que coloca frente a frente Atlético-MG e Botafogo. Sob o comando de Domitila Becker, o programa contará com a participação especial das comentaristas Milly Lacombe e Alicia Klein, que prometem análises aprofundadas e debates calorosos sobre os lances, estratégias e emoções da grande decisão entre o Galo e o Glorioso.

Para encerrar a noite com leveza e descontração, às 22h, o Maria Vai com os Outros recebe os atores Flávia Alessandra e Otaviano Costa, que acabaram de estrear a segunda temporada da série Lia e Léo.

E se você não puder assistir aos programas da tarde, não se preocupe, pois o Brasil com Zeca também vai ao ar no domingo às 9h30, o Cozinha por aí pode ser visto em seguida, às 10h, e o Vai ter Churras será reexibido às 10h30.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.

O Canal UOL está nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming:

Sky: canal n° 88

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Zapping: canal nº 64

UOL Play