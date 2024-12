Assaltante se finge de morto após militar reagir a tiros no RJ

Do UOL, em São Paulo

Um militar reagiu a tiros em tentativa de assalto no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (29).

O que aconteceu

Militar reagiu a assalto ao ser abordado por uma dupla na noite de ontem. Vítima atirou contra os suspeitos para salvar a mulher e duas crianças, segundo Secretaria de Estado da Polícia Militar.

Imagens de câmera de segurança mostram suspeito sendo supostamente atingido pelo tiro, caindo no chão e se fingindo de morto. Depois de alguns minutos, ele se levanta, ao ser abordado por um homem que passava no local, e foge com a moto.

Ninguém mais ficou ferido. Caso ocorreu na rua Capitão Resende e foi registrado na 23ª DP. Criminosos seguem foragidos.