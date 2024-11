Evangélicos do PT agradecem pela vida de Lula após plano de morte revelado

Evangélicos do PT se reuniram em um culto de Ação de Graças nesta quinta-feira (28) para agradecer pela vida do presidente Lula após plano de assassinato ser relevado pela PF.

O que aconteceu

Culto de ação de graças teve destaque para oração por vida de Lula. "Agradecemos pela vida do presidente. Agradecemos o fato desse plano de assassinato ter dado errado", explicou ao UOL o pastor Oliver Costa Goiano, que coordena o NEPT (Núcleo de Evangélicos do Partido dos Trabalhadores). "Para nós, a eleição dele em 2022 ainda é um milagre."

O culto aconteceu uma semana após indiciamento de Bolsonaro. "Mas já estava agendado há bastante tempo", explicou o pastor. "Para nós evangélicos, não existe coincidência —o termo é 'jesuicidência'. No dia em que se comemora a Ação de Graças nos Estados Unidos, estávamos prontos para louvar a Deus, e completou uma semana desse indiciamento."

Pastor responsável pelo culto acredita que igreja tem que "pedir perdão" a Lula. O culto foi ministrado pelo pastor Sérgio Dusilek e contou com a presença da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ). O pastor responsável pelo culto renunciou ao posto de presidente da Convenção Batista Carioca em 2022, após fazer afirmação sobre perdão a Lula.

Núcleo Evangélico integra o PT desde a década de 80. "Nós oramos, lemos a bíblia, vamos até a igreja, mas o nosso núcleo entende que a religião não precisa ser imposta ao Estado", defende o pastor, que, ao lado da deputada Benedita, escreveu a carta contra o aborto em 2022.

Pastores querem que evangélicos se revoltem contra tentativa de assassinato. "Lula respeita a fé das pessoas", justifica o pastor. "Ele nunca pediu voto nos cultos. Cadê uma nota da Convenção Batista Brasileira condenando a tentativa de assassinato contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes?"

É um dever civilizatório que uma instituição se manifeste nesses momentos. Uma igreja tem que ser contra toda e qualquer tentativa de assassinato, até porque tinha um padre envolvido.

Pastor Oliver Costa Goiano

'Maldição do bolsonarismo'

Evangélicos do PT temem ser associados à extrema direita, após alianças de pastores com Bolsonaro. "Combater a extrema direita é um desafio da nossa geração", defende o pastor. "Evangélicos de verdade são pacíficos, são contra armas, pacifistas. Jesus era contra armas. Entendemos que esse movimento da extrema direita no mundo inteiro está instrumentalizando as religiões."

Todas as igrejas evangélicas no brasil que se envolveram com o bolsonarismo estão em crise, é uma maldição do bolsonarismo.