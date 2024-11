Tales: Visita de Toffoli a Bolsonaro não surpreende Lula, mas decepciona

A notícia de que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli visitou Jair Bolsonaro (PL) enquanto este ainda ocupava o Palácio do Alvorada não surpreendeu o presidente Lula (PT), mas aumentou sua decepção. Bolsonaro recebeu três ministros do STF enquanto tramava o golpe, informou a GSI.

O Nunes [Marques] e o [André] Mendonça estão sendo fiéis ao Bolsonaro até hoje. E estava na hora já de cortar o cordão umbilical diante de tudo o que tem sido provado contra o ex-presidente.

Tales Faria, colunista do UOL

Ele ressaltou que Toffoli é a maior decepção do atual chefe do Executivo.

A maior decepção do Lula é o Dias Toffoli. O Toffoli foi advogado-geral da União. Se dizia muito amigo, extremamente amigo do Zé Dirceu [ex-ministro da Casa Civil da primeira gestão Lula]. Chegou a brigar com um jornalista aqui em Brasília, numa recepção, porque o jornalista falou mal do Zé Dirceu e ele disse que não admitia.

E o Zé Dirceu é que conseguiu indicá-lo para o Supremo Tribunal, fazer com que o Lula o indicasse para o Supremo. Aliás, o Zé Dirceu que fez com que ele também se tornasse advogado-geral da União.

Tales Faria

Tales disse que Lula evita qualquer reaproximação com o ministro do STF.

[Durante a prisão de Lula] O Toffoli proibiu o Lula de ir ao velório do irmão. Isso, para o Lula, foi arrasador. Também proibiu que o Lula desse entrevista à Folha. Depois que o Lula tomou posse, o Toffoli até chegou a se aproximar dele e dizer: 'Olha, precisamos conversar, eu queria lhe dar algumas explicações'. O Lula reagiu com frieza. 'Ah, tá, a gente se fala'.

Mas, nunca abriu espaço para ele, e foi uma decepção. E o Toffoli, no governo Bolsonaro, presidiu o Supremo na época e foi muito próximo do Bolsonaro.

Tales Faria

Tales ressaltou que Tofolli abriu as portas para os militares no governo Bolsonaro.

Então, a visita do Toffoli ao Bolsonaro não surpreendeu o Lula, não surpreende o PT, mas é uma decepção que o Lula guarda. Entre todos os ministros do Supremo, o Toffoli é a maior decepção.

Tales Faria

