Intolerância à lactose: 8 sinais de que você sofre com a condição

Além de estar presente no leite e em derivados como queijos e iogurtes, a lactose também é encontrada em receitas que usam esses ingredientes, como sorvetes, bolos, pizza, pudins, chocolate. Então, desviar-se dela não é uma tarefa fácil no dia a dia. Muitas vezes, desconfortos gastrointestinais aparecem sem que a pessoa entenda que se trata de um problema de intolerância à lactose.

A condição surge da incapacidade do organismo em digerir esse açúcar presente naturalmente no leite e em seus derivados. Nessas pessoas, há uma deficiência ou ausência da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose em açúcares menores para serem absorvidos pelo intestino.

Sintomas de intolerância à lactose

Imagem: iStock

Estes são os sinais mais comuns, que podem variar de intensidade e surgir alguns minutos ou horas após a ingestão do alimento com lactose:

Dor abdominal; Barriga inchada; Cólicas; Náuseas; Gases; Diarreia ácida; Assaduras; Ardência no ânus.

Segundo o Ministério da Saúde, a severidade dos sintomas depende da quantidade ingerida e da quantidade de lactose que cada pessoa pode tolerar. Em muitos casos, pode ocorrer somente dor e/ou distensão abdominal, sem diarreia, por exemplo.

Para bebês e crianças, a intolerância à lactose pode causar também perda de peso e atrasos no desenvolvimento.

Como saber se tenho intolerância à lactose?

O ideal é buscar ajuda de um médico ou nutricionista. Quando a pessoa desconfia ter o problema, a recomendação inicial geralmente é deixar de consumir alimentos com lactose por algumas semanas —para ver se os desconfortos diminuem ou desaparecem.

Depois, ela pode voltar a ingerir a substância, com o objetivo de observar se os sintomas retornam. Caso isso aconteça, há grande probabilidade de ela ter a condição.

Se a manifestação dos sintomas forem persistentes, o médico ou o nutricionista pode realizar uma avaliação detalhada para confirmação do diagnóstico. Também há exames laboratoriais específicos que avaliam a capacidade do organismo em digerir a lactose.

O exame mais comum é o teste de intolerância à lactose, que avalia a capacidade do organismo em digerir a lactose após a ingestão de uma quantidade específica da substância. Também há exames que dosam a quantidade de enzima lactase no organismo e testes genéticos para verificar a predisposição à intolerância.

Como é feito o exame de intolerância à lactose?

No teste de intolerância à lactose, a pessoa ingere a substância em jejum. Então, coleta sangue após 30, 60, 90 e 120 minutos, para analisar se o consumo do açúcar do leite provocou aumento da glicemia (nível de açúcar no sangue).

Caso a elevação da glicemia no teste seja inferior ao valor normal estabelecido, constata-se que a digestão da lactose foi incompleta e não houve absorção adequada —o que caracteriza a intolerância.

Causas da intolerância à lactose

A intolerância à lactose pode ser primária, que é uma condição genética, ou secundária, que pode ser causada por doenças ou lesões intestinais.

A idade também é um fator para desenvolver o problema, pois a produção da enzima lactase em nosso organismo pode diminuir naturalmente ao longo do tempo.

Como evitar crises de intolerância à lactose

Imagem: iStock

Se você tem intolerância à lactose, é muito importante ler o rótulo dos produtos para saber se o alimento tem a substância —ou perguntar no restaurante, padaria etc. em que está comprando a comida.

Caso a pessoa que tem intolerância queira comer um alimento com lactose (ou não tem opções sem a substância), ela pode tomar um suplemento com a enzima lactase, que ajuda a digerir a lactose.

No entanto, como o nível de intolerância à lactose é individual, é importante se consultar com um nutricionista ou médico antes de tomar qualquer suplemento.

Tenho intolerância à lactose, o que posso comer?

Apesar de não poder consumir leite e seus derivados, quem tem intolerância à lactose ainda pode desfrutar de uma dieta equilibrada e saborosa.

A maioria dos produtos naturais (carnes, ovos, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos e sementes) não tem lactose. Além disso, existem leites, queijos, chocolates, iogurtes, sorvetes e diversos produtos "sem lactose" disponíveis no mercado. Em muitos casos, na verdade, a lactose continua no alimento, mas a indústria adiciona ao produto a lactase, enzima necessária para a digestão da lactose.

Quem tem intolerância à lactose deve se consultar com um nutricionista para adequar a dieta e evitar deficiências nutricionais.

*Com informações de reportagem publicada em 04/03/2023