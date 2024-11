EUA pedem à Ucrânia para reduzir idade mínima de convocação para aumentar número de soldados

A Ucrânia deveria pensar em reduzir a idade mínima para convocação ao serviço militar para 18 anos, disse nesta quarta-feira uma autoridade sênior da administração dos EUA, pressionando Kiev a fortalecer suas forças de combate na guerra contra a Rússia.

Em entrevista com repórteres, a autoridade disse que a Ucrânia não estava mobilizando ou treinando soldados novos suficientes para substituir os perdidos no campo de batalha.

"A necessidade no momento é de pessoal", disse. "Os russos de fato estão fazendo progresso, progresso constante, no leste, e estão começando a fazer as linhas ucranianas em Kursk recuar... Mobilização e mais pessoal poderiam fazer uma diferença significativa neste momento."

Forças russas estão avançando na Ucrânia no ritmo mais rápido desde os primeiros dias da invasão de 2022, tomando uma área do tamanho de metade de Londres no último mês, segundo analistas e blogueiros de guerra.

Em abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy assinou um projeto de lei para reduzir a idade de mobilização para convocação ao combate de 27 para 25 anos, aumentando o número de civis que o Exército poderia mobilizar para lutar sob lei marcial, que está ativa desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

O governo do presidente Joe Biden foi defensor ferrenho da Ucrânia, mas esse apoio pode diminuir quando o presidente eleito Donald Trump assumir o poder em janeiro. Trump escolheu Keith Kellogg, um tenente-general aposentado que lhe apresentou um plano para encerrar a guerra na Ucrânia, para servir como enviado especial para o conflito.