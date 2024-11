Paulistas, cariocas e gaúchos: camisas de times estão com até 60% OFF

Faltando dois dias para a Black Friday 2024, os preços de camisas de times nacionais e internacionais já estão com descontos de até 60% em varejistas especializados, como a Netshoes.

E, para ajudar a economizar ainda mais, a vendedora disponibilizou o cupom GANHE10, que dá R$ 10 de desconto em compras acima de R$ 99. O cupom vale até sexta-feira (28) ou até esgotarem.

Confira a seguir algumas das ofertas selecionadas pela equipe do Guia de Compras UOL. A relação completa de camisas de times em promoção pode ser consultada aqui.

Camisas internacionais

