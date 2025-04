Trump diz que 'todos os países' são prioridade, mas que não há pressa para finalizar acordos

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 17, que "todos os países" estão na sua "lista de prioridades" para negociações comerciais, mas que o governo norte-americano não está com pressa para finalizar os acordos, em comentários a repórteres antes de almoço com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. "Estou aqui para salvar nosso país depois que todos tiraram proveito de nós", disse, reiterando que buscará acordos "justos" e que "bilhões" em receita de tarifas já estão "entrando" nos EUA.

Trump evitou comentar sobre as negociações realizadas na quarta-feira com autoridades do Japão, afirmando apenas que "muitas conversas de alto nível" estão acontecendo com diversos países ao mesmo tempo. "Estamos nos movendo bem. Praticamente todos querem negociar", acrescentou.

Sobre a China, o republicano expressou novamente confiança sobre alcançar um acordo com a potência asiática.

Trump disse ainda que haverá "pouco problema em fazer acordo com a União Europeia (UE) ou outros países, porque temos algo que todos querem", em referência ao mercado consumidor americano. "Nenhum país pode competir conosco", afirmou.

Confiança italiana e sinalização de gastos com defesa

Questionada, Meloni comentou que está "confiante" sobre alcançar um acordo que tornará EUA e Europa mais fortes. "Devemos falar francamente sobre nossas necessidades para encontrar ponto comum", disse, mas evitou responder diretamente se a UE manterá retaliações caso um acordo não seja finalizado.

Meloni também afirmou que a Itália está trabalhando em medidas para ampliar os gastos com defesa para 2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Trump acrescentou que toda a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aumentará os gastos nesta proporção.

Ele aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho de Meloni. "É uma boa primeira-ministra, que fez um trabalho fantástico na Itália. É uma das verdadeiras líderes do mundo e estou orgulhoso de estar ao lado dela", disse.