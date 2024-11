Rússia avança na Ucrânia no ritmo mensal mais rápido desde início da guerra, dizem analistas

Por Guy Faulconbridge e Lidia Kelly

MOSCOU (Reuters) - As forças russas estão avançando na Ucrânia no ritmo mais rápido desde os primeiros dias da invasão de 2022, tomando uma área com metade do tamanho de Londres no último mês, segundo analistas e blogueiros de guerra.

A guerra está entrando no que algumas autoridades russas e ocidentais dizem que pode ser sua fase mais perigosa, depois que as forças de Moscou obtiveram alguns de seus maiores ganhos territoriais e os Estados Unidos permitiram que Kiev revidasse com mísseis de fabricação norte-americana.

"A Rússia estabeleceu novos recordes semanais e mensais para o tamanho do território ocupado na Ucrânia", disse o grupo de notícias independente russo Agentstvo em um relatório.

O Exército russo capturou quase 235 quilômetros quadrados na Ucrânia na semana passada, um recorde semanal para 2024, disse.

As forças russas haviam tomado 600 quilômetros quadrados em novembro, acrescentou, citando dados do DeepState, um grupo com ligações estreitas com o Exército ucraniano que estuda imagens de combate e fornece mapas da linha de frente.

A Rússia começou a avançar mais rapidamente no leste da Ucrânia em julho, no momento em que as forças ucranianas ocuparam um pedaço da região ocidental russa de Kursk. Desde então, o avanço russo tem se acelerado, de acordo com mapas de fonte aberta.

Atualmente, a Rússia controla 18% da Ucrânia, incluindo toda a Crimeia, pouco mais de 80% de Donbas, que compreende Luhansk e Donetsk, e mais de 70% das regiões de Zaporizhzhia e Kherson, bem como pouco menos de 3% da região de Kharkiv, de acordo com mapas de fonte aberta.

Nenhum dos lados publica dados precisos sobre suas próprias perdas, embora a inteligência ocidental estime que o número de baixas chegue a centenas de milhares de mortos ou feridos, enquanto grandes áreas do leste e do sul da Ucrânia se transformaram em terrenos baldios.

AVANÇO RUSSO

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que substituiu seu ministro da Defesa em maio, tem dito repetidamente que as forças russas estão avançando com muito mais eficácia e que a Rússia atingirá todos os seus objetivos na Ucrânia.

O impulso do avanço tem sido na região de Donetsk, com as forças russas avançando em direção à cidade de Pokrovsk e à cidade de Kurakhove. A Rússia tem cercado cada vez mais o território e depois bombardeado as forças ucranianas com artilharia e bombas planas, de acordo com analistas russos.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse em sua atualização de segunda-feira que 45 batalhas de intensidade variável estavam ocorrendo ao longo da parte de Kurakhove da linha de frente naquela noite.

Se a Rússia conseguir perfurar as defesas ucranianas em torno de Kurakhove, ela poderá avançar para o oeste em direção à cidade de Zaporizhzhia e, ao mesmo tempo, proteger sua retaguarda para permitir um avanço em direção a Pokrovsk, disseram blogueiros de guerra russos.

O relatório do Instituto para o Estudo da Guerra e blogueiros militares pró-russos afirmam que as tropas russas estão em Kurakhove. O DeepState disse pelo aplicativo de mensagens Telegram na segunda-feira que as forças russas estão perto de Kurakhove.

"Os avanços das forças russas no sudeste da Ucrânia são, em grande parte, o resultado da descoberta e da exploração tática de vulnerabilidades nas linhas da Ucrânia", disse o Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington, em um relatório.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, tem dito repetidamente que a paz não pode ser estabelecida até que todas as forças russas sejam expulsas e todo o território capturado por Moscou, incluindo a Crimeia, seja devolvido.

Mas, em menor número que as tropas russas, o Exército ucraniano está lutando para recrutar soldados e fornecer equipamentos para novas unidades.

Zelenskiy disse acreditar que os principais objetivos de Putin são ocupar todo o Donbas, abrangendo as regiões de Donetsk e Luhansk, e expulsar as tropas ucranianas da região de Kursk, partes da qual elas controlam desde agosto.