Review: Galaxy Tab S10 Ultra com IA cai muito bem como tablet de trabalho

É um tablet com teclado ou um notebook? Foi a dúvida que ficou na minha mente nos primeiros usos do Galaxy Tab S10 Ultra, modelo topo de linha lançado pela Samsung no começo de outubro.

Olhando rapidamente, ele representa uma evolução tímida em relação ao seu antecessor, o Galaxy Tab S9 Ultra. No entanto, os avanços mais relevantes se mostram durante o uso, especialmente no quesito inteligência artificial.

A questão principal é que ele custa mais de R$ 10 mil. Assim, é importante entender se o aparelho é tudo isso mesmo e "se paga".

O que mais gostei

Funções de IA. As funções de inteligência artificial incorporadas no tablet são a estrela do Galaxy Tab S10 Ultra. Boa parte delas você usará no aplicativo Notes, que é basicamente uma central de produtividade que permite coisas como:

Transformar esboços em desenhos.

Transcrever arquivos de áudio.

Traduzir e fazer sumários de documentos PDF.

Transformar sua escrita manual em texto digitado.

Parte dessas funções já estavam presentes do Galaxy Tab S9 Ultra, mas o novo modelo vai além e traz novidades.

A parte legal é que todas essas funções são realizadas de forma bastante natural e rápida, o que ajuda a incluí-las em seu fluxo de trabalho diário sem que elas pareçam uma "função à parte".

Ótimo desempenho. O Galaxy Tab S10 Ultra é potente e, dentre os tablets Android, lidera com folga nesse quesito. Ele usa um processador Mediatek Dimensity 9300+ (octa-core, de 3,25 GHz) e, no Brasil, a única configuração à venda tem 12 GB de RAM, com 512 GB de armazenamento (expansíveis por meio de cartão microSD).

Não registrei o menor sinal de travamentos nos meus testes. Alternar entre apps foi algo extremamente rápido e, no modo Dex (que transforma os dispositivos da Samsung em um PC), a sensação é de se estar usando um notebook.

Detalhe da tela do Galaxy Tab S10 Ultra Imagem: Rodrigo Lara

Tela enorme, de 14,6 polegadas. Mas de nada adiantaria esse tamanho se ela não mostrasse imagens em alta qualidade e isso ela faz muito bem.

A resolução é UHD 4K (3.840 x 2.160 pixels), com 120 Hz de taxa de atualização, HDR10+ e uma camada antirreflexiva que cumpre muito bem a sua função. Isso faz uma grande diferença na hora assistir a vídeos, trabalhar e jogar em ambientes mais claro.

Versatilidade. Esse é um dos pontos altos do Galaxy Tab S10 Ultra. Com o modo Dex ativado, ele substitui com vantagens (como o peso menor e a portabilidade) um notebook. Usei ele para trabalhar e não senti qualquer falta do meu computador.

Ajuda nesse ponto o fato de ele vir acompanhado de uma capa de proteção com teclado e track pad, da mesma maneira vista em notebooks, que também tem um pé dobrável para ajeitar a inclinação da tela em um uso sobre a mesa.

Detalhe da capa de proteção do Galaxy Tab S10 Ultra Imagem: Rodrigo Lara

A caneta S Pen também cumpre bem a sua função, especialmente para pessoas que gostam de escrever e fazer anotaçãos do "modo raiz".

Com a função de transformar escrita à mão em digitação, é possível escrever sem ficar com medo de elas ficarem ilegíveis.

Caneta S Pen e o Galaxy Tab S10 Ultra Imagem: Rodrigo Lara

Pontos de atenção

Não é leve. Ainda que o Galaxy Tab S10 Ultra seja consideravelmente mais leve do que um notebook e, portanto, seja mais simples de ser levado por aí, ele passa longe de ser pequeno e um peso pena.

Com 326,4 mm x 208,6 mm x 5,4 mm (C x L x E) de tamanho e peso de 718 g, ele pode ser incômodo para usar sem estar apoiado em uma superfície. Mas, por outro lado, ele não causa problemas ao ser carregado em uma mochila.

Preço alto. OK, o Galaxy Tab S10 Ultra é rápido, traz uma série de funções interessantes e facilmente substitui um notebook com vantagens. Mas isso não anula o fato de ele ser caro —aliás, muito caro.

Hoje, o seu preço é praticamente idêntico ao do iPad Pro de 13 polegadas, equipado com o chip M4 (feito pela própria Apple), consideravelmente mais poderoso do que o que equipa o modelo da Samsung. A compra do Tab S10 Ultra compensará para quem já tem outros dispositivos com Android.

Tempo de recarga da bateria. Por mais que tablet venha com um carregador rápido de 45 W, a bateria do aparelho tem 11.200 mAh, o que implica em um longo tempo de carregamento. Durante os testes, foram mais de duas horas para preencher completamente a bateria.

Considerando o tipo de uso de um tablet, um aparelho feito para ser levado por aí, isso é algo para se ter em mente ao usar o aparelho.

Recursos adicionais

Além de todas as funções de IA vista no app Notes e na Galeria, o Galaxy Tab S10 Ultra traz slot de expansão de armazenamento, sensor de digitais sob a tela, acompanha capa com teclado e caneta S Pen, câmeras traseiras e frontal e certificação IP68 de resistência à água e poeira.

Para quem vale a pena?

O Galaxy Tab S10 Ultra substitui um notebook com vantagens, especialmente considerando suas funções de IA e a presença da caneta S Pen, que permite fazer anotações diretamente na tela.

Ele tende a ser uma boa opção para quem busca um aparelho versátil e tem disposição para pagar por um aparelho de ponta.

No entanto, ele perde competitividade tanto para o iPad 13 Pro, que pelo mesmo preço oferece desempenho melhor, e até mesmo para seu antecessor, o Galaxy Tab S9 Ultra, que tem poder similar, algumas funções de IA a menos, mas pode custar até R$ 4 mil a menos.

Ficha técnica: Galaxy Tab S10 Ultra

Sistema Operacional: Android 14 com XOS 14

Android 14 com XOS 14 Tela: Dynamic Amoled 2X de 14,6 polegadas, UHD 4K (3.840 x 2.160 pixels), 120 Hz de taxa de atualização e HDR10+

Dynamic Amoled 2X de 14,6 polegadas, UHD 4K (3.840 x 2.160 pixels), 120 Hz de taxa de atualização e HDR10+ Câmera principal: 13 MP (grande angular) e 8 MP (ultra angular)

13 MP (grande angular) e 8 MP (ultra angular) Câmera frontal: 12 MP (grande angular) e 12 MP (ultra angular)

12 MP (grande angular) e 12 MP (ultra angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Mediatek Dimensity 7020 (octa-core de 2,2 GHz)

Mediatek Dimensity 7020 (octa-core de 2,2 GHz) Memória RAM: 12 GB

12 GB Armazenamento: 512 GB

512 GB Dimensões: 326,4 mm x 208,6 mm x 5,4 mm (A x L x E); 718 gramas

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.