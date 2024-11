Membro do BCE diz que impacto de medidas de Trump sobre inflação da zona do euro pode ser limitado

PARIS (Reuters) - As medidas econômicas do novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos podem ter um efeito "relativamente limitado" sobre a inflação da zona do euro, mas um impacto mais perceptível sobre as taxas de juros de longo prazo, disse o membro do Banco Central Europeu François Villeroy de Galhau nesta terça-feira.

Villeroy, que também é presidente do banco central francês, disse que os planos do presidente eleito dos EUA de aumentar tarifas e cortar impostos elevaram os riscos para a economia mundial, potencialmente acelerando a inflação norte-americana e afetando o crescimento no exterior.

"O efeito sobre a inflação pode ser relativamente limitado na Europa, no entanto, as taxas de juros de longo prazo definidas pelo mercado têm uma certa tendência a atravessar o Atlântico", disse Villeroy em uma conferência de investidores em Paris.

"Não acho que isso mude muito as taxas europeias de curto prazo, mas as taxas de longo prazo podem ter um efeito de transição", acrescentou.

(Por Leigh Thomas)