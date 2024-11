Esquerda uruguaia volta à Presidência com Orsi; governo promete transição amigável

Por Lucinda Elliott e Sarah Morland

MONTEVIDÉU (Reuters) - O candidato da oposição Yamandú Orsi, de centro-esquerda, garantiu a vitória na eleição presidencial do Uruguai, segundo resultados oficiais no domingo, com 99% dos votos apurados, em uma disputa de segundo turno que os pesquisadores esperavam que fosse acirrada.

Yamandú Orsi garantiu uma margem pequena, mas confortável, de 49,81% dos votos contra 45,90% do conservador Álvaro Delgado, mostraram os resultados oficiais.

"O horizonte está se iluminando", disse Orsi ao se dirigir a milhares de apoiadores do partido Frente Ampla em Montevidéu que se reuniram em um palco com vista para a orla da capital para aguardar os resultados.

"Serei o presidente que sempre convoca o diálogo nacional", afirmou ele. "O país da liberdade, da igualdade e também da fraternidade triunfa mais uma vez... Vamos continuar nesse caminho. Vamos continuar nesse caminho."

Orsi, um ex-prefeito de 57 anos de Canelones - que atraiu empresas como Google - disse que evitará aumentar os impostos que poderiam assustar as empresas e, em vez disso, se concentrará em atrair investidores, estimular o crescimento e capacitar os trabalhadores.

Ele também sinalizou uma cooperação mais estreita com a Europa no combate ao tráfico de drogas e mais financiamento para o sistema prisional.

Sua vitória foi celebrada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e por outras nações latino-americanas de todos os campos políticos.

Tanto Delgado quanto o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, membro do Partido Nacional, admitiram a derrota, parabenizando rapidamente Orsi e se oferecendo para ajudar na transição depois que os resultados indicaram uma vitória da centro-esquerda.

A eleição entre dois moderados no país de 3,4 milhões de habitantes, conhecido por suas praias, maconha legalizada e estabilidade, marca o encerramento de um ano de eleições globais - muitas das quais sofreram com amargas divisões políticas.

Orsi, Delgado e Lacalle Pou expressaram boa vontade com sua oposição política e prometeram trabalhar juntos para fazer o país avançar.

Ao contrário das divisões acentuadas entre direita e esquerda nas recentes eleições na Argentina, no Brasil e no México, a arena política do Uruguai é relativamente livre de tensões, com uma sobreposição significativa entre as coalizões.

O alto custo de vida, a desigualdade e os crimes violentos estão entre as maiores preocupações dos uruguaios, mas a inflação estava diminuindo no período que antecedeu a eleição, e tanto o emprego quanto os salários reais estão aumentando.

Orsi, que prometeu uma abordagem política de "esquerda moderna", obteve 43,9% dos votos de outubro no primeiro turno para a Frente Ampla e enfrentou Delgado, que garantiu 26,8%, mas também teve o apoio do conservador Partido Colorado, que, junto com seu Partido Nacional, representava quase 42% dos votos.

Orsi procurou tranquilizar os uruguaios, dizendo que não planeja uma mudança radical na política do país tradicionalmente moderado e relativamente rico.

(Reportagem de Lucinda Elliott em Montevidéu e Sarah Morland na Cidade do México)