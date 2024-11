Ações da China e de Hong Kong recuam com iminência de novas restrições e tarifas dos EUA

XANGAI (Reuters) - O índice chinês CSI300 caiu para seu menor nível em cinco semanas nesta segunda-feira, enquanto as ações de Hong Kong atingiram a mínima de dois meses, com a repressão comercial dos Estados Unidos à China, a iminente guerra de tarifas e as elevadas tensões geopolíticas minando o apetite por risco.

O índice CSI300 caiu 0,46%, atingindo seu menor nível de fechamento desde 17 de outubro. O índice SSEC, em Xangai, recuou 0,11% e atingiu a mínima de três semanas.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,41%, perdendo quase todos os ganhos registrados desde o final de setembro, quando o estímulo econômico anunciado pelas autoridades da China desencadeou uma sequência de ganhos.

"Esperamos um ano volátil para o mercado acionário chinês, com um confluente de forças puxando e empurrando os mercados", disse James Wang, chefe de estratégia para a China do UBS Investment Bank Research.

Os desafios de curto prazo incluem as tarifas comerciais dos EUA, a incerteza em relação às medidas dos EUA contra a China e os fluxos de entrada no varejo mostrando sinais de estabilização, disse Wang, esperando um potencial de queda de 5% até o final do primeiro trimestre do próximo ano.

O governo do presidente Joe Biden anunciará novas restrições à exportação para a China nesta semana, e as novas regulamentações podem incluir até 200 empresas chinesas de chips em uma lista de restrições comerciais.

Além disso, a nomeação para o cargo de secretário do Tesouro dos EUA de Scott Bessent, que trabalhou para o investidor bilionário George Soros e para o famoso investidor Jim Chanos, despertou preocupações sobre uma possível guerra financeira contra a China.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,3%, a 38.780 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,41%, a 19.150 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,11%, a 3.263 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,46%, a 3.848 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,32%, a 2.534 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,19%, a 22.948 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,39%, a 3.731 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,28%, a 8.417 pontos.

(Por redação de Xangai)