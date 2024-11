Napoli vence Roma e recupera liderança da Serie A

O Napoli recuperou a liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Roma em casa por 1 a 0 neste domingo (24), pela 13ª rodada.

O time napolitano faturou os três pontos com um gol no início do segundo tempo do belga Romelu Lukaku (54'), que na temporada passada foi jogador dos 'giallorossi'.

Graças a esta nona vitória no campeonato, o Napoli chega aos 29 pontos e se mantém no topo da tabela, posição que ocupa desde a 6ª rodada.

"É uma vitória importante para o novo projeto que estamos implantando. Voltamos à liderança, mas não podemos nos emocionar", explicou à plataforma DAZN o capitão napolitano, Giovanni Di Lorenzo.

"É muito cedo para falar de 'Scudetto'. Temos que pensar só no próximo jogo", reiterou Lukaku.

O campeão italiano de 2023 tem na cola quatro equipes equipes que vivem grande fase: Atalanta (2ª), Inter de Milão (3ª), Fiorentina (4ª) e Lazio (5ª), que venceram neste fim de semana e têm um ponto a menos.

A Juventus, sexta colocada depois do empate com o Milan (7º) em San Siro, no sábado, está a quatro pontos do líder.

Por sua vez, o time 'rossonero' ficou mais para trás, a dez pontos do Napoli, mas conta com um jogo a menos.

O técnico da Roma, Claudio Ranieri, abandonou a aposentadoria aos 73 anos para tentar reerguer a equipe, que não vem bem na temporada.

No estádio Diego Maradona, os 'giallorossi' mostraram uma defesa sólida, mas sofreram com a falta de inspiração no ataque.

Com esta terceira derrota consecutiva, o time romano fica na 12ª colocação, a 16 pontos do Napoli e também longe da zona de classificação par as copas europeias, objetivo mínimo para os dirigentes do clube, que já demitiram dois técnicos desde agosto: Daniele De Rossi e Ivan Juric.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Hellas Verona - Inter 0 - 5

Milan - Juventus 0 - 0

Parma - Atalanta 1 - 3

- Domingo:

Genoa - Cagliari 2 - 2

Como - Fiorentina 0 - 2

Torino - Monza 1 - 1

Napoli - Roma 1 - 0

Lazio - Bologna 3 - 0

- Segunda-feira:

(14h30) Empoli - Udinese

(16h45) Unione Venezia - Lecce

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 29 13 9 2 2 20 9 11

2. Atalanta 28 13 9 1 3 34 16 18

3. Inter 28 13 8 4 1 31 14 17

4. Fiorentina 28 13 8 4 1 27 10 17

5. Lazio 28 13 9 1 3 28 14 14

6. Juventus 25 13 6 7 0 21 7 14

7. Milan 19 12 5 4 3 20 14 6

8. Bologna 18 12 4 6 2 15 16 -1

9. Udinese 16 12 5 1 6 15 18 -3

10. Empoli 15 12 3 6 3 9 10 -1

11. Torino 15 13 4 3 6 16 19 -3

12. Roma 13 13 3 4 6 14 18 -4

13. Parma 12 13 2 6 5 17 21 -4

14. Hellas Verona 12 13 4 0 9 17 32 -15

15. Cagliari 11 13 2 5 6 14 24 -10

16. Genoa 11 13 2 5 6 11 24 -13

17. Como 10 13 2 4 7 13 25 -12

18. Lecce 9 12 2 3 7 5 21 -16

19. Monza 9 13 1 6 6 11 16 -5

20. Unione Venezia 8 12 2 2 8 11 21 -10

