MP e PF investigam compra de votos nas eleições em Mangaratiba (RJ), diz TV

O crescimento expressivo de eleitores em Mangaratiba (RJ) chamou atenção de uma promotora de Justiça de Mangaratiba e da Polícia Federal, que investigam a compra de votos no município. Segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo, o município tem mais eleitores que moradores.

O que aconteceu

"A gente começou a observar aqui no corredor o aumento de pessoas buscando a zona eleitoral para realizar a transferência de domicílio." Segundo a promotora Débora de Souza Becker Lima, a grande demanda de transferência de títulos para a 54ª zona eleitoral, em Mangaratiba, foi o que chamou a atenção das autoridades para uma possível fraude nas eleições no município carioca. A fila se estendia para além do fórum e era possível vê-la da janela do Ministério Público.

Mais de 5 mil pessoas tentaram transferir seus títulos para a cidade antes das eleições de 2024. "As pessoas não eram localizadas nos endereços informados", diz a promotora.

Hoje o município tem mais eleitores do que moradores. São 46.874 eleitores num município com 21.220 habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Às vésperas do prazo de transferências de títulos das eleições, o fórum da cidade estava superlotado, o que chamou a atenção da promotora. Débora contou ao Fantástico que chegou a ouvir uma negociação de compra de voto da janela do seu escritório. "Eu ouvi perfeitamente, desci e abordei lá em baixo", disse ela. O homem admitiu que estava pagando R$ 100 por votos em Luiz Cláudio.

Parte das denúncias foi feita pela chapa perdedora. Os candidatos derrotados reuniram prints de mensagens sobre compras de voto e entraram com uma ação judicial.

Os eleitores eram monitorados em grupos nas redes sociais. "Valia R$ 100 por título", contou ao Fantástico um eleitor que vendeu o voto. Uma equipe mandou até mesmo um carro por aplicativo que os levaria ao local das eleições. "Um candidato a vereador me chamou para conversar, perguntando se eu não poderia trazer pessoas para votar aqui', afirmou o eleitor.

Defesa do prefeito eleito, Luiz Cláudio (Republicanos), nega. Em nota encaminhada à TV ele afirmou que seus adversários tentaram "criar narrativas e disseminar desinformação para tumultuar o legítimo resultado do pleito."

Ninguém tem direito de fiscalizar o eleitor dentro da sessão eleitoral