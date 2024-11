Rio: Tiro atinge janela de condomínio onde mora Cláudio Castro

Uma bala perdida teria atingido na manhã deste sábado (23) um apartamento no conjunto de condomínios onde mora o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O caso aconteceu após um tiroteio registrado no final da madrugada no bairro de Rio das Pedras, na Zona Oeste da capital.

O que aconteceu

A plataforma "Onde Tem Tiroteio-RJ", que gera dados sobre tiroteios e arrastões na região, registrou às 6h30 deste sábado uma troca de tiros no bairro de Rio das Pedras, em um local conhecido como Sertão. O bairro fica a aproximadamente 3 km de distância, em linha reta, do condomínio Península, na Barra da Tijuca, considerado de alto padrão.

Ninguém foi atingido no condomínio. O governador mora em um dos prédios, mas, segundo apuração do UOL, não no que teria sido atingido pela bala. Imagens do vidro atingido circulam pelo WhatsApp e pelas redes sociais.

A Polícia Militar do Rio informou que a troca de tiros começou ainda mais cedo, por volta de 4h30, durante disputa entre duas facções rivais. Páginas do 'X' que acompanham a rotina nas comunidades cariocas apontam que integrantes do CV (Comando Vermelho) tentaram uma ofensiva contra milicianos que comandam a região. O bairro de Rio das Pedras tem sido palco de invasões do CV, que quer expandir pontos de venda de drogas na cidade.

O tiroteio deixou um suspeito morto e um homem ferido, de acordo com o comando do 18º Batalhão da PM. O ferido foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam nove pessoas e apreenderam oito fuzis, duas pistolas, 21 granadas, 51 carregadores de diversos calibres, munição e quatro rádios transmissores.