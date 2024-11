S&P 500 e Dow Jones atingem máximas de uma semana após dados de PMI dos EUA

(Reuters) - O S&P 500 e o Dow Jones atingiram as máximas de uma semana nesta sexta-feira, depois que dados mostraram que a economia dos Estados Unidos continua robusta, enquanto as ações de smallcaps superavam os papéis de megacaps.

O PMI da S&P Global mostrou que a atividade manufatureira dos EUA ficou em 48,8 em novembro, em linha com as estimativas de uma pesquisa da Reuters com economistas. A atividade de serviços ficou em 57, superando as expectativas. Uma leitura acima de 50 indica expansão.

O Dow Jones subia 0,48%, a 44.081,72 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,10%, a 5.954,78 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,24%, a 18.926,99 pontos.

Mantendo um controle sobre os ganhos no Nasdaq, a Alphabet recuava 1%, seguindo a queda de 4% de quinta-feira, após o Departamento de Justiça dos EUA argumentar a um juiz que a empresa está monopolizando o setor de buscas online.

O setor de serviços de comunicação do S&P 500 perdia 0,5%, embora a maioria dos 11 setores estivesse em alta, liderados pelo ganho de 0,9% de produtos básicos de consumo.

O índice Russell 2000, que acompanha smallcaps, ganhava 1%, atingindo a máxima de mais de uma semana, e estava a caminho de um ganho semanal de 3%.

Os três principais índices estão na direção de ganhos semanais, com o sentimento ainda forte sobre as implicações positivas que as políticas fiscais e tarifárias de Donald Trump poderiam ter para as empresas após sua vitória na eleição presidencial.

Os mercados também estão monitorando uma troca de mísseis entre a Ucrânia e a Rússia, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, aprovou alterações na doutrina nuclear de seu país.

(Reportagem de Johann M Cherian e Purvi Agarwal em Bengaluru)