Uruguai: um país progressista, amante do futebol e caro

O Uruguai, conhecido por suas reformas sociais, seus jogadores de futebol e sua paixão pelo mate, escolhe seu próximo presidente em um segundo turno no domingo (24).

A seguir, cinco coisas que você deve saber sobre esse pequeno vizinho do Brasil.

- Socialmente progressista -

Com 3,4 milhões de habitantes e localizado entre o oceano Atlântico, a Argentina e o Brasil, o país sempre esteve na vanguarda quando se trata de reformas sociais.

No início do século XX, foi o primeiro país de uma região majoritariamente católica a aprovar o divórcio e um dos primeiros a abolir a pena de morte e introduzir o voto feminino.

Mais recentemente, sob o o comando da esquerda que governou de 2005 a 2020, legalizou o aborto, o casamento homoafetivo e, pela primeira vez no mundo, a comercialização e o consumo de maconha. O Uruguai também foi o primeiro país da América Latina a proibir o fumo em lugares públicos.

- Rico, mas caro -

Segundo o ranking de 2024 do FMI, o Uruguai é, depois da Guiana, o país mais rico da América do Sul, com um PIB per capta de mais de 23 mil dólares (133 mil reais).

Mas também é onde o custo de vida é mais alto, indica o site Numbeo a partir de contribuições de internautas. Os economistas atribuem isso a um Imposto de Valor Agregado (IVA) de 22% e a tarifas aduaneiras de 25% a 35% por falta de acordos comerciais preferenciais.

Alguns produtos, como o combustível, estão sujeitos inclusive a impostos adicionais: o Uruguai tem, depois de Barbados, a gasolina mais cara das Américas, segundo o Global Petrol Prices (1,81 dólares por litro de SP95 em 14 de outubro).

- Seca recorde -

Uma das piores secas em mais de sete décadas provocou em 2023 um grave déficit hídrico no reservatório que fornece água para a região metropolitana de Montevidéu, onde moram 1,8 milhão de habitantes.

Para evitar o desabastecimento, a empresa estatal de distribuição recorreu à água salobra, vinda de um rio que desemboca no estuário do rio da Prata.

A seca histórica, que terminou em agosto de 2023, provocou uma queda da produção agrícola e um estancamento do crescimento econômico (0,4% em 2023). O Banco Mundial, no entanto, prevê uma recuperação de 3,2% em 2024.

Com mais de 90% de sua eletricidade produzida a partir de fontes renováveis, o Uruguai se tornou um exemplo mundial em termos de energia verde, particularmente eólica.

- Loucos por mate -

Os uruguaios têm fama de serem os maiores consumidores de mate do mundo, uma bebida à base de erva mate, legado dos indígenas guaranis.

Eles carregam por toda parte a cuia que serve de recipiente para a erva-mate, a garrafa térmica com água quente para infundi-la e a bombilla (canudo) de metal que lhes permite tomar essa bebida energizante durante todo o dia, compartilhada com amigos ou colegas de trabalho.

Também popular entre argentinos, brasileiros e paraguaios, o mate é cada vez mais consumido fora da América do Sul, principalmente na Europa.

- Estrelas do futebol -

O Uruguai é o país de jogadores considerados entre os melhores do mundo. Luis Suárez (ex-Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool e Grêmio), maior goleador da história do Uruguai, e Edinson Cavani (ex-PSG) encerraram em 2024 suas carreiras na seleção.

O atacante do Liverpool Darwin Núñez ainda joga na Celeste, a seleção nacional. Outro atacante famoso, o ex-jogador Diego Forlán, que jogou no Manchester United e Atlético de Madrid, deixou o futebol profissional há cinco anos.

O Uruguai ganhou a Copa do Mundo em duas ocasiões: em 1930 - a primeira edição, da qual foi anfitrião - e em 1950, contra o Brasil no Maracanã.

bur-paj/ang/ad/ag/dd/aa

© Agence France-Presse