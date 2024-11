ONS reduz previsão para reservatórios de hidrelétricas do SE/CO a 43,5% em novembro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu sua previsão para o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste em novembro, estimando agora 43,5% da capacidade ao final do mês, ante 44,8% na projeção da semana anterior.

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o órgão também reduziu suas estimativas para as chuvas que devem chegar às usinas de todo o país. A energia natural afluente estimada para o Sudeste/Centro-Oeste passou para 116% da média histórica (ante 124% previstos na semana anterior), 78% no Sul (ante 82%), 71% no Nordeste (ante 72%) e 72% no Norte (ante 86%).

Já para a carga de energia elétrica no Brasil, o ONS apontou uma queda menor para o mês, da ordem de 0,7% frente a novembro de 2023, ante -1,5% previsto há uma semana.

(Por Letícia Fucuchima)