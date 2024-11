Mulher perde dinheiro com apostas, forja sequestro e pede R$ 50 mil ao pai

Uma mulher de 23 anos foi presa após forjar o próprio sequestro e pedir R$ 50 mil de resgate em São João de Meriti (RJ).

O que aconteceu

Suspeita tinha perdido dinheiro, que era de amigos, em jogos de aposta online. O valor ficava em uma espécie de "caixinha" coletiva, afirmou o delegado Carlos Eduardo Rangel à TV Globo.

Ao anunciar o sequestro, ela enviou um vídeo ao pai como "prova de vida". Segundo a Polícia Civil, as imagens foram usadas pela Delegacia Antissequestro para encontrar o suposto cativeiro.

Pedido de resgate foi feito a outros familiares e a amigos da mulher. Ela foi presa após diligências da polícia na quarta-feira (20). A PCERJ não detalhou como ela foi encontrada.

Suspeita foi solta após audiência de custódia. Ela responderá com medidas cautelares, entre elas, a proibição de contato com o pai e com as testemunhas do crime.